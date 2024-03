Espírito Santo tem ao menos 20 mil desalojados por causa das chuvas

Quase uma semana após as chuvas que devastaram o Espírito Santo, o estado ainda luta para se recuperar. Um boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado mostra que as chuvas deixaram ao menos 20 mil desalojados, e o número de mortos subiu para 20. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu, no último domingo (24), situação de emergência em 13 municípios, um deles é Mimoso do Sul, região que foi mais atingida pelas chuvas. Na cidade, são 10 mil desalojados, 100 desabrigados, 18 mortos e uma pessoa desaparecida. Um levantamento do governo capixaba, vão ser necessários R$ 743 milhões para reconstrução de casas, ruas e rodovias. As notícias para a região não são animadores. A Defesa Civil indica que a chuva pode se intensificar no sudeste e no sul do Estado nesta quinta-feira (28).

