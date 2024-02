Esposa de ator da Record desaparecido faz apelo no 5º dia de buscas

Edson Caldas Barboza, ator da Record TV, está desaparecido desde a última sexta-feira (2/2), após entrar no carro com um desconhecido. Nesta quarta-feira (7/2), a esposa do artista, Jennyffer Vieira, concedeu entrevista ao Bom Dia Rio, da Globo, e fez um apelo para que o rapaz seja encontrado.

Durante a entrevista, ela aproveitou para mostrar algumas fotos do marido, pediu ajuda para encontrar Edson e ainda descreveu o carro dele, um Fiat Doblo branco com o capô preto. “A placa é meio avermelhadinha”, disse.

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas

Jennyffer relatou que o seu último contato com o marido foi na sexta-feira (2/2) e que ele explicou que estava fazendo entregas, como de costume. Entretanto, após a mensagem, ele não respondeu mais.

Ao lado do cunhado, a mulher foi ao bar em que Edson foi visto pela última vez e teve detalhes da situação com a proprietária do local. “A dona do bar só falou para o meu cunhado que ele foi no bar comprar cerveja, abriu e quando ele começou a beber esse rapaz chegou. Chamou ele, conversou, ele largou a cerveja, eles entraram no carro e saíram”, contou.

Apesar de ter uma descrição do rapaz, Jennyffer explicou que não teve acesso às câmeras de segurança do bar. “[A dona do bar] falou que é um rapaz pardo, moreno. Mas a gente não sabe, porque ainda não vimos as câmeras para tentar identificar essa pessoa”, afirmou.

A dupla ainda rastreou o celular do marido e perceberam que estava no município de Japeri, na Baixada Fluminense. Eles foram até o local e bateram de porta em porta em busca de Edson. “Perguntamos, mostramos fotos dele. Aí, conseguimos uma câmera que mostra o carro dele passando numa via de lá. Só que a gente não pode divulgar, justamente por causa da investigação. Já está na mão da polícia. O carro passou naquele sentido, ou ele pegou o Arco Metropolitano ou ele pegou o sentido Seropédica”, completou.

Ele ficou conhecido por atuar na novela Gênesis, da Record TV, e também fez parte do elenco de O Último Animal. Atualmente, trabalhava como entregador de mercadorias em aplicativo. Edson é casado e tem dois filhos.

“Meus filhos estão passando mal desde o dia que souberam. Minha filha mais nova, que é agarrada com ele, está com febre. Estamos desesperados”, disse a esposa em entrevista ao jornal Fala Brasil.