Esposa defende Daniel Alves após acusação de assédio sexual

Esposa de Daniel Alves, a modelo Joana Sanz saiu em defesa do jogador. O lateral-direito está sendo investigado na Espanha por supostamente ter agredido sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona, em dezembro. Joana se manifestou em apoio ao marido, e negou a acusação.

“Voltamos a Barcelona no dia 30. Ele foi jantar com os amigos e desligar um pouco, o que tanto precisava para a cabeça. Saiu para dançar e tentar curtir a música como gosta. Ponto, não tem nada de errado nisso”, disse a espanhola, em entrevista à emissora catalã Antena3.

No depoimento, Joana disse que as mulheres “cercam” Daniel Alves em suas saídas noturnas. “Já vi muitas vezes como as mulheres se aproximam, ousadas, para tentar alguma coisa com meu marido, na minha cara. Se fazem na minha presença, nem quero imaginar quando eu não estou presente”, completou.

A modelo ainda afirmou que as notícias sobre o caso são “sem pé nem cabeça”. “Eu sei quem é meu marido, sei como o conheci, sei o quanto ele é respeitoso. Nem quando ele estava me conhecendo me desrespeitou”.