Esposa posta mensagem de apoio a Daniel Alves, detido na Espanha

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz postou uma mensagem de apoio ao jogador nas redes sociais. A modelo publicou uma imagem de mãos dadas com o lateral-direito baiano, horas antes de ele ser detido pela polícia espanhola, nesta sexta-feira (20), suspeito de ter cometido assédio sexual.

“Together (juntos, em português)”, escreveu Joana.

Em outra mensagem, Joana agradeceu aos seguidores. “Obrigada por tantas mensagens de apoio e demonstrações de carinho. Me senti muito acolhida nesse começo de ano obscuro. Voltarei como uma fênix”.

Foto publicada pela esposa de Daniel Alves, Joana Sanz

(Foto: Reprodução)

Daniel Alves foi detido no início do dia, quando dava o depoimento à polícia espanhola. Na sequência, deixou a delegacia num carro policial. Pouco depois, o Ministério Público da Espanha pediu a prisão preventiva do lateral-direito, e sem direito a fiança.

Aos 39 anos, o jogador baiano é suspeito de ter cometido assédio sexual contra uma mulher numa casa noturna de Barcelona, no dia 30 de dezembro. Ele nega a acusação. A decisão cabe à Justiça espanhola, que vai avaliar o caso e decidir se aceita o pedido de prisão preventiva.