Esposa traída faz barraco no trabalho da amante do marido; assista

Imagina entrar em uma loja e presenciar um barraco acontecendo? Foi o que rolou na loja Bemol, no bairro de Nova Cidade, em Manaus. Uma mulher expôs a relação extraconjugal do marido no ambiente de trabalho do companheiro e da amante.

O caso circulou nas redes sociais nesta semana e mostra a esposa traída com prints impressos de conversas entre os dois. Sem vergonha de expor a traição, ela distribui os papéis para os clientes, enquanto uma pessoa grava toda a cena.

“Deixa o marido dos outros em paz. Vai trabalhar. Em horário de trabalho, a gente não fica dando em cima dos maridos dos outros. Quem é o gerente aqui?”, disparou a mulher.

Ainda no barraco, ela revela que colocou todos os itens do marido em um saco de lixo e mandou o homem ficar com a mulher.