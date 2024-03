Estácio se pronuncia após prisão de delegado no caso Marielle. Leia!

A Estácio emitiu uma nota oficial, através da sua assessoria de imprensa, após o delegado Rivaldo Barbosa ser preso por suspeita de atrapalhar as investigações no assassinato da vereadora Marielle Franco. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro é professor e coordenador adjunto do curso de direto da universidade.

No texto enviada à coluna, a instituição de ensino afirmou que Rivaldo não faz mais parte do seu quadro e que “as medidas necessárias para sua substituição e para a continuidade das aulas” já foram tomadas.

Veja a nota completa:

“A instituição informa que o professor não faz mais parte de seus quadros, e que já foram tomadas todas as medidas necessárias para sua substituição e para a continuidade das aulas. Reforçamos que nossa atuação é sempre pautada por princípios de ética, correção e não-violência e que a direção da unidade está sempre à disposição dos alunos para qualquer necessidade”.

Delegado Rivaldo Barbosa (1)

Delegado Rivaldo Barbosa comemorou o cargo de coordenador adjunto do curso de direito da Estácio no Linkedin

Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão – Acusados de matar Marielle Franco

Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão – Acusados de matar Marielle Franco Montagem sobre fotos da Camara dos Deputados, EBC, e Alerj

ARQUIVO – O chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, em entrevista sobre o assassinato de Marielle Franco. Ao lado, o deputado Marcelo Freixo, de quem a vereadora foi assessora parlamentar

Freixo em coletiva com o delegado Rivaldo Barbosa Tomaz Silva/Agência Brasil

Rivaldo Barbosa

Ex-chefe da PCRJ Rivaldo Barbosa Fernando Frazão/Agência Brasil

Rivaldo Barbosa, ex chefe da Policia Civil do Rio de Janeiro – PCRJ

Ex-chefe da PCRJ Rivaldo Barbosa Fernando Frazão/Agência Brasil

Ex-delegado da PCRJ Rivaldo Barbosa

Ex-delegado da PCRJ Rivaldo Barbosa Reprodução/ Linkedin

Arquivo – Rio de Janeiro – O novo chefe de Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa, fala à imprensa na 9ª reunião do Comitê Especial de Segurança Integrada

Tomaz Silva/Agência Brasil

Rivaldo Barbosa e familiares de Marielle em reunião

Rivaldo Barbosa com os pais de Marielle e Freixo Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nas redes sociais, Rivaldo Barbosa costuma compartilhar formaturas e trabalhos de seus alunos na universidade. Ele era professor da Estácio desde 2003 e assumiu como coordenador adjunto em julho de 2022, de acordo com informações postadas em sua página no Linkedin.

Além de Rivaldo, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, deputado federal, também foram presos. Os irmãos são suspeitos de serem os mandantes do crime.