Estada de Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes é questionada no MP

Deputados e vereador do Psol questionam os gastos e a finalidade da hospedagem do ex-presidente na sede do governo para o ato de domingo (25.fev)

O ex-presidente foi convidado pelo governador de SP, Tarcísio de Freitas, para se hospedar no Palácio dos Bandeirantes Repodução/Twitter – 13.set.2023

PODER360 23.fev.2024 (sexta-feira) – 22h19



Deputados e um vereador do Psol acionaram o MP-SP (Ministério Público Estado de São Paulo) pedindo providências contra a hospedagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio do Bandeirantes para o seu ato na capital paulista no domingo (25.fev.2024).

O ex-chefe do Executivo foi convidado pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para ficar na residência oficial do governo antes da manifestação.

A peça é assinada pela deputada federal Luciene Cavalcante (Psol-SP), pelo deputado estadual Carlos Giannazi (Psol-SP) e pelo vereador da cidade de São Paulo, Celso Giazannazi (Psol). Questionam os custos e a finalidade da estadia. Eis a íntegra (PDF – 222 kB).

No documento, os políticos dizem que “nada justifica que o governador hospede, com dinheiro público, e em um prédio com finalidade pública, uma pessoa que não exerce nenhum cargo público, está inelegível por inúmeras irregularidades praticadas no processo eleitoral e, ainda, responde a vários processos judiciais.”

Além de residência oficial do governador, o Palácio dos Bandeirantes também abriga a sede do governo de São Paulo.

Os congressistas dizem ainda que “a residência oficial que existe no seu interior [do palácio] não é hotel para hospedar pessoa acusada de genocídio, corrupção, negacionismo e de tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, atualmente investigada pela Polícia Federal”.

Tarcísio é um dos nomes confirmados no ato do ex-presidente. Ele deve, inclusive, discursar. Também devem participar os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL); o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB); além de cerca de 100 deputados e 10 senadores.

Segundo o assessor de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, são esperadas 700 mil pessoas.

