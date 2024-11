Estudantes da UFBA e UFMG se destacam em competição de direito

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a de Minas Gerais (UFMG) se destacaram na quarta edição da Competição de Direito Concorrencial (WiCade). O concurso é organizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a rede Women in Antitrust (WIA).

A UFBA ficou em 1º lugar e a UFMG, em 3º. A disputa consiste em uma avaliação simulada de direito concorrencial com o objetivo de incentivar o estudo da área entre os estudantes universitários. Durante a disputa, os universitários atuam como advogados de partes envolvidas em um ato de concentração fictício.