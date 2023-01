Realização de atividades do curso de Florestas por estagiários do IFBaiano (Foto: Reprodução)

Os estagiários do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBaiano) do campus Teixeira de Freitas – em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente – finalizaram o programa de estágio curricular obrigatório do Curso de Florestas nesta sexta-feira (20), com a realização bem-sucedida das atividades durante o mês de janeiro.

Dentre as atividades realizadas, estão a adubação e molhamento do canteiro central do Colina Verde, recomposição de encostas, coroamento de mudas, manutenção de hortas da creche Sol Nascente e Associação Jardim dos Pássaros, além da medição de área para planta baixa do viveiro municipal de produção de mudas do município.

Realização de atividades do curso de Florestas por estagiários do IFBaiano (Fotos: Reprodução)

Houve a participação ativa dos estagiários na primeira edição de 2023 do Prefeitura no Seu Bairro, realizado na Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa no dia 13 de janeiro. Durante o evento, foram executados a confecção de brinquedos ecológicos junto a Equipe de Educação Ambiental, onde puderam efetuar dinâmicas educativas de cunho ambiental junto aos teixeirenses presentes; o Programa Teixeira +Verde, com doação de mudas; e a avaliação macroscópica de nascentes da Biquinha e da principal do Córrego Charqueada).

Realização de atividades do curso de Florestas por estagiários do IFBaiano (Fotos: Reprodução)

O post Estudantes do IFBaiano finalizam estágio voltado para programas florestais; confira apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.