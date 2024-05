Estudo elege a melhor dieta para controlar a pressão; descubra

Enquanto uma alimentação com itens ultraprocessados está associada a diversas doenças, ingerir prioritariamente hortaliças, frutas, grãos integrais, oleaginosas, pescados, laticínios magros e azeite, que são a base da dieta mediterrânea, agrega vantagens extraordinárias à saúde — não à toa, um estudo comprovou que esse modelo alimentar é o melhor para controlar a pressão arterial.

bem-estar

Faça substituições inteligentes na dieta para emagrecer Getty Images

emagrecer

Praticar atividade física é essencial Pixabay

Mulher emagrecer

Lembre-se: o efeito sanfona desencadeia doenças cardiovasculares e alterações hormonais Tim Platt/Getty Images

abacate para emagrecer

Por isso, procure sempre manter a boa forma Alto Astral/Reprodução

suco-receita-emagrecer-fim-de-ano-saude

Se quiser emagrecer, aumente também a ingestão de líquidos, como água, sucos e chás Getty Images

pilulas emagrecimento-min

Evite erros comuns que retardam o emagrecimento Getty Images

emagrecimento

Como ter noites de sono ruins e treinar demais, o que desgasta o corpo Pixabay

perda de peso emagrecimento dieta

A gordura abdominal é perigosa Getty Images

De acordo com material revelado pela Universidade Harokopio, em Atenas, na Grécia, e publicado no European Journal of Clinical Nutrition, quanto maior a adesão à dieta mediterrânea, maior a proteção arterial.

Os resultados foram observados após análise dos hábitos alimentares de 1.415 adultos gregos durante 20 anos.

Os benefícios dessa dieta são atribuídos principalmente à concentração de alimentos nobres nutricionalmente, que oferecem não apenas uma vasta gama de nutrientes, como também não contam com nenhum processo industrial no preparo.

Gorduras boas e antioxidantes são encontrados no azeite extravirgem Além disso, esses alimentos contam com minerais como potássio e magnésio, além de compostos conhecidos como polifenóis, os famosos antioxidantes e anti-inflamatórios que, juntos, melhoram a função endotelial e agem a favor da elasticidade dos vasos e demais fatores capazes de regular a pressão.

Essa dieta, vale lembrar, foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

E engana-se quem pensa que o padrão mediterrâneo se limita ao cardápio pois, uma vez que ele prioriza a presença de vegetais, consecutivamente também valoriza a produção local e a sazonalidade dos alimentos. O modelo pode ser incorporado mesmo em solo brasileiro, recrutando ingredientes acessíveis e amplamente disponíveis por aqui.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica