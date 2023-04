Estudo indica que final do BBB23 terá a pior audiência da história do programa

O BBB23 já está chegando ao fim, com a grande final marcada para terça-feira (25/4), e encerra a temporada com a menor audiência já registrada na história da casa mais vigiada do Brasil.

Um levantamento feito pelo site Notícias da TV indica que o último episódio da temporada pode ficar abaixo dos 20 pontos. Como base de comparação, o BBB21 teve média de 28,2 pontos em seu encerramento, enquanto o BBB22, que consagrou Arthur Aguiar como campeão, teve 22,8 pontos.

Aline Wirley, Larissa, Amanda e Bruna GriphaoReprodução/Gshow

As sisters do Deserto disputam o prêmioFoto: Globo/Reprodução

A produção do BBB23 resolveu fechar o quarto DesertoFoto: Globo/Reprodução

Aline Wirley no BBB23Reprodução/Gshow

A estimativa é baseada no fato de que, durante toda a temporada, o BBB23 não atingiu grandes números no Ibope. Ainda segundo o site, até a última quarta-feira (19/4), a média de pontos foi 18,9 na Grande São Paulo.

A maior estreia do programa até o momento foi o dia de sua estreia, com 22,7 pontos — o número marcou o segundo pior episódio inicial da história do reality, perdendo apenas para o BBB19, com 22,5.

Disputam a final do programa as sisters do quarto Deserto Amanda Meirelles, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa Santos — a atriz, a cantora e a personal disputam o último Paredão, que vai ao ar neste domingo (23/4). E mesmo que o engajamento dos fãs da primeira seja imenso nas redes sociais, isso não anda refletindo na audiência do programa.