Lexa se pronuncia após treta com prefeito de Barra do Piraí: “Gravado”

O que era para ser mais um show na agenda de Carnaval de Lexa, acabou em treta. Isso porque o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, acusou a cantora de fazer uma apresentação menor do que a contratada, sair correndo do palco e não atender aos fãs no camarim. Nas redes sociais, o político e a prefeitura emitiram nota de repúdio e informaram que cancelaram o pagamento da artista até que tudo seja esclarecido.

Nos stories do Instagram, Lexa resolveu falar sobre o assunto, rebateu as acusações do prefeito e ainda postou um vídeo onde prova que atendeu, sim, algumas pessoas antes da apresentação, entre elas Mario Esteves.

“Gente, fiz um show lindo em Barra do Piraí. Mesmo com toda a correria, cheguei lá 30 minutos antes. Pena que me entregaram um palco com 50 minutos de atraso. Eu cheguei lá às 22h30, era pra eu entrar às 23h e o palco só estava liberado às 23h50”, explicou ela.

Em seguida, Lexa continuou com seus esclarecimentos: “Falaram que não tirei foto com as pessoas. Lógico que tirei, inclusive com prefeito, que foi o primeiro a entrar, antes de todo mundo. [Ele] foi o primeiro a entrar no camarim”, declarou, antes de completar:

“Tirei foto com a galera. Quando vi que estava atrasando, falei: ‘Gente, preciso tirar foto com as pessoas, porque tenho uma vida depois daqui. Tenho outras coisas para fazer, né?’. Enfim, mas o show foi lindo, as pessoas foram maravilhosas, atendi crianças lindas”, pontuou Lexa.

Em outro momento, a cantora publicou um vídeo onde mostra a entrada de várias pessoas em seu camarim para fazer fotos. Na legenda, ela debochou: “Ainda bem que tinha gravado kkkk”.

Lexa negou affair com o ex-BBB Matheus Lisboa após ser vista sentada no colo dele

Lexa se separou recentemente de MC Guimê

Lexa

Namorado de Lexa, Ricardo Vianna se derrete pela cantora: "Seu sorriso me encanta"

Namorado de Lexa, Ricardo Vianna se derrete pela cantora: "Seu sorriso me encanta"

Namorado de Lexa, Ricardo Vianna se derrete pela cantora: "Seu sorriso me encanta"

Namorado de Lexa, Ricardo Vianna se derrete pela cantora: "Seu sorriso me encanta"

Namorado de Lexa, Ricardo Vianna se derrete pela cantora: "Seu sorriso me encanta"

Namorado de Lexa, Ricardo Vianna se derrete pela cantora: "Seu sorriso me encanta"

Lexa posa em clima de romance com Ricardo Vianna e adiciona coração

Affair de Lexa, Ricardo Vianna já agrediu a ex-mulher

Ricardo Vianna, novo affair da cantora Lexa

Cliques foram feitos Ivete Sangalo na Micareta Rio na Marquês de Sapucaí no centro do Rio de Janeiro

Mas a cantora não ligou para as críticas

Lexa e Ricardo Vianna curtindo trio de Ivete Sangalo

Cancelamento do pagamento Lexa resolveu falar sobre o assunto depois que a Prefeitura de Barra do Piraí e o prefeito, Mario Esteves, emitiram comunicados nas redes sociais repudiando seu comportamento e afirmando que seu pagamento foi cancelado até que o caso seja esclarecido.

“A Prefeitura de Barra do Piraí lamenta que a cantora Lexa não tenha respeitado seus fãs durante a apresentação no BaDoPi Folia 2024, realizando um show de apenas 40 minutos”, começou a nota.

Logo depois, o governo afirmou: “Repudiamos qualquer atitude desrespeitosa durante este evento, uma vez que todos os compromissos foram honrados com todos os artistas. Todos eles receberam antes da entrada ao palco”, garantiu.

No fim do texto, a prefeitura analisou a apresentação de Lexa: “Fica aqui nossa insatisfação total com a cantora, que não atendeu, sequer, os seus fãs, fiéis consumidores de suas músicas e que lotaram o campo do Royal Sport Club, neste último dia de Carnaval, fazendo o show mais curto da história da cidade”.

O prefeito, por sua vez, também soltou o verbo: “Prefeitura de Barra do Piraí cancela pagamento à cantora Lexa devido a show incompleto. Em comunicado oficial, a prefeitura de Barra do Piraí anuncia que solicitará explicações à cantora Lexa sobre o ocorrido durante seu show na cidade. Segundo o contrato, o evento foi contratado na íntegra, porém, ocorreram falhas que resultaram em uma apresentação incompleta”.

E seguiu: “O valor pago à artista será cancelado até que sejam esclarecidos os detalhes do incidente. A prefeitura pede que a produção oficial da cantora entre em contato para fornecer esclarecimentos sobre o ocorrido. Peço desculpas a todos”, escreveu ele no Instagram, acompanhado de uma foto do público.

Já nos stories, Mario Esteves gravou um vídeo detonando Lexa: “Infelizmente, o show da Lexa que era para ter no mínimo uma hora de duração, durou apenas 40 minutos. Foi o show mais rápido da história de Barra do Piraí. A cantora saiu correndo do palco, entrou na sua van e sequer tirou foto com os artistas. Não foi um show barato. Fica uma nota de repúdio pelo que a artista fez na nossa cidade, [que tem] um Carnaval tão organizado”.