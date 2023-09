Estupros sobem e homicídios caem neste ano em SP; Tarcísio vê números ‘incômodos’ e promete ação

Os casos de estupros no município de São Paulo cresceram 20% entre janeiro e agosto deste ano em comparação com o mesmo período de 2022. Nos primeiros oito meses de 2023, foram registradas 1.982 ocorrências. Já no ano passado foram contabilizados 1.644 registros. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Em todo o Estado, foram 1.306 casos em agosto, uma média de 42 por dia. No acumulado, os registros saltaram 13,7% em relação ao período de janeiro a agosto de 2022, totalizando 9.554 ocorrências. Durante um evento realizado na capital paulista nesta segunda-feira, 25, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), definiu como “preocupante” o aumento no número de casos registrados de estupro. De acordo com Tarcísio, o governo trabalha para reduzir a estatística. “Esses números nos incomodam. Estamos conseguindo avançar, mas ainda temos essa brecha pendente. A Secretaria de Segurança Pública fará o lançamento de produtos que vão aproximar as mulheres da segurança. Isso para que elas possam fazer a comunicação mais tempestiva das ameaças. Nosso objetivo é reduzir essa estatística”, frisou o governador. Por outro lado, houve redução nos oito primeiros meses no número de vítimas de homicídios dolosos, ou seja, quando há intenção de matar. Na capital, foram 323 casos, uma redução de 8%. No Estado, foram 1.770, pouco mais de 10% a menos.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.

