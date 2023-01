EUA diz que Bolsonaro deve regularizar sua situação em solo americano

O Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA) declarou, nesta segunda-feira (9/1), que cabe ao indivíduo que entrou no país com o chamado visto “A”, reservado a autoridades de Estado, deixar o país ao final de 30 dias ou solicitar uma mudança em seu status de imigração junto ao governo norte-americano, caso não se encontre envolvido em negócios oficiais.

Na situação mencionada pelo departamento se enquadra a atual situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que viajou para a Flórida, nos Estados Unidos, antes de seu mandato terminar e permanecerá no país até 30 de janeiro de 2023, segundo portaria publicada no Diário Oficial da União.

No caso, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos com o visto “A” designado ao presidente da República brasileira, mas como não possui mis nenhum cargo no governo federal ou na esfera estadual, não poderá mais usufruir deste passaporte.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, mencionou em uma coletiva de imprensa, realizada nesta segunda, que não poderia comentar sobre a situação do visto de um indivíduo, mas reiterou de forma geral as regras de visto.

“Se um indivíduo não tem base para estar nos Estados Unidos, ele está sujeito a remoção pelo Departamento de Segurança Interna”, disse Price.

Viagem de BolsonaroO ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, estão hospedados na casa do lutador de MMA José Aldo no condomínio de luxo Encore Resort at Reunion, na cidade de Kissimmee, na Flórida.

Durante a sua estadia no estado norte-americano, Bolsonaro é recepcionado por apoiadores e visita grandes centros comerciais do país.

O Metrópoles entrou em contato com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e com o Itamaraty sobre a atual situação migratória do ex-presidente, mas não obteve resposta.