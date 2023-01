Everaldo fala da responsabilidade da camisa 9 e diz que foi seduzido pelo Bahia

A camisa 9 do Bahia tem um novo dono. Único centroavante contratado pelo clube até o momento, Everaldo foi oficialmente apresentado pelo Esquadrão nesta quarta-feira (4), na Fonte Nova. No primeiro contato, o jogador de 31 anos não se eximiu da responsabilidade de ser o “homem-gol tricolor”.

“A responsabilidade do 9 é uma das maiores que existem. Você é o cara que tem que fazer o que todo mundo gosta, que é o gol. Eu estou preparado para isso, estou consciente. Sei que passaram grandes jogadores no Bahia, mas nós, o time todo, estamos focados em buscar o gol. Tem todo um contexto, temos que pensar em muitas coisas, mas é para isso que nós estamos aqui”, disse ele.

Depois de quase quatro temporadas tendo em Gilberto o seu “porto seguro”, o Bahia busca uma nova referência para o ataque. No ano passado, o colombiano Rodallega tentou assumir o posto e foi bem nas primeiras competições do ano, mas se machucou e não teve bom desempenho no Brasileirão. Matheus Davó foi o artilheiro na Série B, com nove gols, mas também não deixou saudades.

Apesar de despontar como o centroavante titular na atual temporada, Everaldo avisa que não se deixa levar pelas aparências e garante que vai trabalhar para colocar as bolas nas redes.

“Na minha cabeça não existe zona de conforto. O clube foi adquirido pelo City há pouco tempo, tem muita água para rolar ainda, mas eu nunca estive em uma zona de conforto. Estou sempre buscando o meu melhor, feliz por voltar ao Brasil e espero que seja triunfante”, afirmou.

Aos 31 anos, o atacante carrega a marca de contratação mais experiente feita pelo Bahia sob a gestão do Grupo City até o momento. Ele conta, no entanto, que não se sente velho e que vive grande momento. Everaldo, aliás, explicou o motivo de ter deixado o futebol japonês após três temporadas.

“Eu estava há três anos no Japão, teria mais um ano de contrato. Adoro o Japão, mas para a minha família foi um pouco complicado. O Bahia sempre foi um clube grande, torcida fanática, mas que teve algumas questões e agora com a SAF do Grupo City está mudando. Nesses três anos no Japão eu recebi propostas de outras equipes, mas nenhuma me seduziu. A única foi a do Bahia. Primeiro pelo tamanho do clube e depois o Grupo City, que promete mudar o patamar e eu quero fazer parte dessa história”, contou.

Adaptado

Gaúcho da cidade de Garibaldi, Everaldo conta que o calor baiano não será um problema na adaptação. Ele afirma que tem gostado do clima e que está acostumado com as altas temperaturas do verão japonês.

A preocupação do jogador está na quantidade de jogos e viagens do calendário brasileiro. Em 2023, o Esquadrão disputará quatro competições. O Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão. A estreia na temporada será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, pelo estadual.

“Eu adorei o clima da Bahia, já joguei aqui algumas vezes e essa é a primeira vez que eu fico mais tempo. Mas é um clima gostoso, principalmente perto da praia. No Japão também é muito quente no verão, então eu acho que isso não vai ser um problema”, finalizou.