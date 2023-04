Ex-bailarina do Faustão expõe episódio que viveu em programa da Globo

Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, revelou em um podcast que as colegas do balé já tentaram promover sua demissão 09/04/2023 16:00, atualizado 09/04/2023 16:01

Reprodução

Toda empresa tem aquela parte de pessoas que querem puxar o tapete um do outro. O mesmo já aconteceu no ballet mais famoso do país. Sim, as bailarinas do Faustão já enfrentaram um episódio vergonhoso.

Quem contou essa história foi Natacha Horana, que em entrevista ao podcast FamaCast, falou de algo horroroso que lhe ocorreu.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

