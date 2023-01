Ex-BBB Anamara vira piada após fãs apontarem edição em foto de biquíni

Anamara ficou famosa após participar da 10ª edição do Big Brother Brasil. Nesta quarta-feira (4/1), a ex-policial militar viu o seu nome voltar com força nas redes sociais. Isso porque, após publicar um carrossel de fotos de biquíni em Fernando de Noronha no Instagram, muitos usuários chamaram atenção para um clique que contou com photoshop.

“Aquela sensação de liberdade”, escreveu Anamara. Apesar de inúmeros elogios, a ex-BBB virou piada quando os usuários arrastaram para ver as demais fotos do carrossel. Já no segundo clique, quando a influencer aparece de frente, o mar aparece torto. O detalhe foi o suficiente para que muitas pessoas passassem a zombar da edição.

“Morri com o tsunami da segunda foto e morri mais ainda dela correndo do tsunami na terceira”, riu um usuário. “Aquecimento global é foda,ta fazendo até montanha derreter”, brincou outro. “Corre que o mar tá levantando”, disse mais um. “Parece ter até um quebra mola ali na praia, Jesus. Linda”, comentou outro.

