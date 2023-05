Fim do mistério: Viih Tube mostra rostinho da filha pela 1ª vez

O mistério em torno da aparência de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer chegou ao fim. Prestes a completar um mês que deu à luz a primeira filha, a influenciadora decidiu mostrar o rostinho da pequena para seus milhões de seguidores.

A revelação aconteceu de forma natural em um post publicado em homenagem à Eliezer, entre a sequência de fotos estava uma que mostrava o influenciador dando banho na filha.

Viih Tube foi elogiada pelo namorado, Eliezer Foto: Instagram/Reprodução

Viih Tube, Eliezer e LuaReprodução/Instagram

Viih Tube e Eliezer BBB 22 abraçam a filha, Lua Reprodução/Instagram

A menina é a primeira filha do casal Foto: Instagram/Reprodução

O casal anunciou o nascimento da menina, que veio ao mundo em 9 de abril de 2023Foto: Instagram/Reprodução

“Faz 1 ano que nos conhecemos pessoalmente, pra você era só um trabalho juntos, pra mim, já era um gato que eu queria ficar e não se tocava”, escreveu a artista na legenda do post.

Horas após o post, a influenciadora publicou um vídeo com trechos de alguns momentos de sua maternidade, desde o momento que descobriu a gravidez, as mudanças no corpo, o parto e a amamentação da filha, onde mostra novamente o rostinho da pequena.

Na legenda do vídeo, Viih se declarou: “Vocês me trouxeram um caminhão de coisas boas. Deus é muito bom MESMO!” e questionou: “Quem é o milagre mais real da vida de vocês?”