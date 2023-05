Thiago Nigro e Maíra Cardi revelam que planejam ter dois filhos

Maíra Cardi e Thiago Nigro pegaram todos de surpresa no início do ano ao anunciarem que estavam juntos. No entanto, o relacionamento parece ter evoluído rapidamente e o casal já tem planos ambiciosos para o futuro. Além de pretenderem se casar ainda este ano, os dois já sonham em ter dois filhos.

Durante o PodCats desta segunda-feira (1/5), apresentado por Camila Loures e Carlinhos Maia, Maíra revelou que Nigro sonha em ter dois filhos com a coach, e a ideia é aumentar a família já no ano que vem.

“Ele é muito bonitinho nessa área. Ele fala: ‘quando for a sua hora porque sei que depende mais de você do que de mim’. Eu estava pensando em final do ano que vem porque não sou mais uma jovenzinha e o rapaz [Nigro] quer dois”, detalhou Maíra.

Polêmica com Arthur Aguiar Durante esta mesma entrevista, Maíra Cardi também revelou que após os dois terem iniciado o relacionamento, Thiago Nigro enviou uma mensagem a Arthur Aguiar para deixar claro que jamais assumiria o papel de pai, mas que tomaria conta de Sophia, filha da coach com o campeão do BBB22. No entanto, segundo a influenciadora, a mensagem foi ignorada por seu ex-marido.

“A primeira coisa que ele fez foi mandar um textão pro Arthur dizendo que ele jamais tomaria o lugar dele e o quanto ele poderia ficar seguro que ele cuidaria muito bem da filha dele. Mandou um texto lindo, que foi ignorado, mas fez a parte dele”, detalhou.