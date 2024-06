Ex-BBB e cantor famoso casado estão “ficando”

Senta que lá vem fofoca quentinha. Um passarinho verde contou para esta colunista que vos escreve que uma influenciadora, ex-participante do BBB, está vivendo um affair com um cantor.

Até aí, tudo bem, quem não quer um romance de vez em quando? Mas a questão, caros leitores, é que o rapaz é casado e pai de dois filhos. Eita!

Já a moça teve um lance com outro famoso uns tempos atrás e atualmente está solteirinha da Silva.

Caso extraconjugal de pagodeiro há 10 anos No fim do ano passado, a coluna trouxe uma fofoca das boas envolvendo traição. Esta jornalista, que vocês já sabem ter amigos em todos os lugares, descobriu que um pagodeiro das antigas mantinha um caso extraconjugal há 10 anos com uma moça de São Paulo, embora o rapaz tenha residência fixa no Rio de Janeiro.

Uma fonte exclusiva contou que, recentemente, os dois foram juntos para o show desse artista em Brasília (DF), porém, muito discretos. Quem via, não imaginava que poderiam ser amantes.

A menina, inclusive, ficou até no mesmo hotel que o músico e sua banda estavam hospedados, mas num quarto separado dele, para não levantar suspeitas. Afinal, traição tem ou não tem perdão, meus caros leitores?

A coluna, que preza pelo bem estar da família tradicional brasileira, preferiu não entregar o cantor em questão e nem expor a esposa. Mas, como esta jornalista não é baú, não ia guardar uma informação dessas, né?