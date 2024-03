Zezé e Graciele têm vitória em ação contra hater do casal e de Wanessa

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda acabam de emplacar mais uma vitória na Justiça. Desta vez, em uma ação contra o Facebook e outros réus. E nós vamos te contar detalhes de mais esse caso.

Existem perfis nas redes sociais, que frequentemente faziam postagens atacando o casal, bem como a filha do sertanejo com Zilu Godói, Wanessa Camargo. Estes sempre foram anônimos, ou seja, quem o comanda nunca expôs seu real nome ou foto.

Pois bem. Ao ver a situação fugir do controle, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda acabaram buscando os braços do Poder Judiciário para socorre-lo. E, nesta terça feira (5/3), foi dada uma decisão favorável ao sertanejo e sua mulher, capaz de deixá-los para lá de aliviados.

Por ordem judicial, o Facebook e os demais réus do processo devem suspender suspender os três perfis que atacavam o casal, um deles no Instagram, e dois no Youtube.

A suspensão deve ser realizada dentro de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, podendo chegar a R$ 100 mil.

E, para deixar o caso ainda mais polêmico, foi mantida uma decisão anterior obrigando o Youtube a fornecer os dados do canal de @lanalima, dado o entendimento de que a provedora possui as mais plenas condições de fornecer os dados requisitados.

O Google, por sua vez, que também está na história, ficou intimado a fornecer as informações cadastrais do usuário atrelado ao e-mail utilizado por @lanalina. A decisão parece vir a calhar em um bom momento, tendo em vista que Wanessa Camargo também era vítima dos ataques e sua saída controversa do BBB24, sem dúvidas, serviria de munição para fomentar poderosos novos hates.

A ação foi proposta por Matheus Pupo e João Mazzieiro, advogados de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, que, em contato com esta coluna, afirmaram:

“Atrás dos perfis ‘Lana Lima’ se esconde alguém que persegue e ataca Graciele e Zezé injustamente, além de diversas outras celebridades. A situação se tornou insustentável e, por isso, nos socorremos do Poder Judiciário”, afirmaram.

Eles ainda voltaram a reforçar que o Facebook e o Google têm prazo de cinco dias para remover o perfil e canais em questão.

A decisão está dada, e a história vocês já sabem. Se Wanessa Camargo fez o Brasil se emocionar ao cantar “Eu não resisto a nós dois”, só nos resta ver se os réus terão a ousadia de resistir à força da Justiça.