Gustavo Cowboy é visto com irmã de Key Alves após término conturbado

Ao que parece, o término conturbado entre Gustavo Benedetti, mais conhecido como Gustavo Cowboy, e Key Alves não vai impedir a irmã da atleta, Keyt Alves, de continuar a amizade com o brother.

Pouco mais de uma semana após o ex-casal confirmar o rompimento, Keyt e Gustavo foram vistos juntos no Festival Surreal, no Distrito do Anhembi, em São Paulo. Keyt estava acompanhada de seu namorado, Fabinho, volante do Palmeiras.

Gustavo Benedetti e Keyt Alves_001_Flagra AGNews

Gustavo Cowboy e Keyt AlvesEduardo Martins/Agnews

Gustavo Benedetti e Keyt Alves_004_Flagra AGNews

Eles são ex-cunhadosEduardo Martins/Agnews

Gustavo Benedetti e Keyt Alves_003_Flagra AGNews

Namoro de Gustavo e Key terminou após a saída dos dois do realityEduardo Martins/Agnews

Gustavo Benedetti e Keyt Alves_002_Flagra AGNews

Decisão do término foi de GustavoEduardo Martins/Agnews

Gustavo e Key Alves

Gustavo e Key Alves terminaram o namoro após dois meses juntosReprodução/TV Globo

Key-Alves-Gustavo-Término

Key Alves publica vai às lágrimas após fim do namoro com GustavoReprodução/Instagram

Key Alves no Bate Papo BBB

Key Alves no Bate Papo BBBReprodução/Gshow

Key-Alves-Gustavo

Reencontro de Gustavo e Key na RepescagemReprodução

Além do encontro com Keyt, Gustavo parece já ter sido perdoado por Key Alves. Após ter alguns diálogos expostos com o ex, a sister afirmou que pretende ter um bom convívio com o ex.

“A gente voltou a se falar ontem, depois de tudo, porque não dá, né? Foi lamentável divulgar uma conversa íntima. A gente vai tentar agora voltar a se falar”, disse em entrevista à Revista GQ Brasil.