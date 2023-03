Ex-BBB23 Bruno Gaga passa por procedimentos estéticos. Saiba o valor!

Bruno Nogueira, o Gaga do BBB23, mal deixou o reality show e já se rendeu aos procedimentos estéticos. Nesta quinta-feira (02/03), o alagoano realizou uma harmonização facial em uma clínica especializada em São Paulo. A coluna LeoDias descobriu quanto o ex-BBB desembolsou para passar pela transformação.

À coluna LeoDias, o médico Dr. Danilo Bravo revelou quais os procedimentos que Bruno realizou, além da harmonização dos traços do rosto.

Bruno Gaga apertou botão de desistência do BBB23Reprodução

foto-abre-bruno-gaga-carnaval-rj-2023

Bruno Gaga conversou com a coluna LeoDias enquanto curtia segunda noite de desfilesReprodução/Instagram

Bruno Gaga

Bruno GagaReprodução

Bruno-Gaga-Despedida

E, assim, saiu do realityReprodução/Instagram

Bruno Nogueira Gaga BBB23

Bruno GagaFoto: Globo/Reproduçãio

Bruno Gaga desiste do BBB23

Ele foi amparado pelos colegasReprodução/ Globoplay

“Ele fez liftera que é um ultrassom microfocado, para estímulo de colágeno, procedimento para emagrecimento do rosto, foi aplicado toxina botulínica em várias partes do rosto e preenchimento com ácido hialurônico, nas olheiras, mento e bigode chinês. Ele também utilizou um esvaziador de gorduras na parte da bochecha e na papada, para dar um efeito ainda melhor no emagrecimento do rosto, além do peeling de fotona, um laser que melhora a textura da pele, fechamento de poros, que uniformiza e clareia a pele”, explicou o profissional.

Conforme apurado por nossa reportagem, o valor total do procedimento foi R$ 25 mil.

Encantado com o resultado, Bruno contou que passar pela transformação foi a realização de um sonho. “Era meu sonho de vida! Sempre quis fazer algo, mas tinha medo”.

