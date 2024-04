BBB24 quebra tradição com sister expulsa e sister desistente na final

Wanessa Camargo e Vanessa Lopes estiveram presentes na final do BBB24, nesta terça-feira (16/6). A cantora, expulsa após agredir Davi, e a influenciadora digital, que desistiu do reality show, foram convidadas pela emissora para celebrar o grande campeão.

A participação das duas, entretanto, não é comum. Em edições passadas, participantes que desistiram ou foram expulsos não foram convidados para a final. Alguns exemplos são Guimê, Cara de Sapato, Tiago Abravanel e Bruno Gaga.

O elenco, entretanto, ficará reunido no jardim do BBB24. Os finalistas não terão contato com os ex-participantes da edição até a divulgação do resultado por Tadeu Schmidt.

Antes de entrar na Globo e se preparar para o programa ao vivo, a cantora foi recebida por vários fãs, recebendo presentes e abraçando as pessoas que estavam no local. Vale ressaltar que diferente de outros ex-participantes, Wanessa optou por chegar aos estúdios Globo sozinha.