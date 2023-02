Ex-chanceler de Dilma é anunciado como embaixador para Mudança do Clima

O Ministério das Relações Exteriores anunciou nesta sexta-feira, 17, em seu site oficial que o diplomata Luiz Alberto Figueiredo como embaixador extraordinário para Mudança do Clima. O ex-chefe do Itamaraty ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores durante o governo Dilma Rousseff (PT) e passou pelas embaixadas brasileiras na Organização das Nações Unidas (ONU), em Portugal e nos Estados Unidos. “O embaixador Figueiredo deverá complementar a representação de alto nível do Brasil em eventos internacionais, bem como contribuir para a divulgação do engajamento brasileiro no combate à mudança do clima”, disse o órgão brasileiro. Durante os anos de 2007 e 2010, nos primeiros governos Lula, a função de embaixador para o clima foi ocupada pelo diplomata Sérgio Barbosa Serra. “Figueiredo deverá complementar a representação de alto nível do Brasil em eventos internacionais, bem como contribuir para a divulgação do engajamento brasileiro no combate à mudança do clima, inclusive no contexto da candidatura do país para sediar a 30ª Conferência das Partes (COP 30) na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), a ser realizada em 2025”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a convidar a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para ocupar o cargo, mas a política recusou sob a alegação de que não ser o perfil ideal para o cargo. O embaixador já ocupou as funções de chefe da Divisão de Política Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (2002-2004), de diretor do Departamento do Meio Ambiente e Temas Especiais (2005-2011) e de subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia (2011-2013).

