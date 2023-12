Governo reajusta salário mínimo de 2024 para R$ 1.412

Decreto que aumenta o valor de base para a remuneração trabalhista foi assinado nesta 4ª feira (27.dez) pelo presidente Lula

PODER360 27.dez.2023 (quarta-feira) – 22h08



O decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que determina o novo valor de R$ 1.412 para o salário mínimo em 2024 foi publicado no DOU (Diário Oficial da União) na noite desta 4ª feira (27.dez.2023). É um acréscimo de R$ 92 na quantia atual, de R$ 1.320. A determinação passará a vigorar em 1º de janeiro. O valor corresponde a um reajuste de 6,86%, acima da inflação de 3,85% dos últimos meses do ano. Eis a íntegra do decreto (PDF – 118kB).