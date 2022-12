Ex-companheiro de BBB, Eliezer defende Scooby em treta com Piovani

Se de um lado a mãe de Luana Piovani detonou Pedro Scooby, do outro um ex-companheiro de BBB saiu em defesa do surfista. Após passar um longo período com o famoso na atração da Globo, o designer afirmou que o amigo é “louco pelos filhos” e que não agiria de maneira irresponsável.

“Não conheço a Luana, mas conheço o Scooby e, mano, o cara é louco pelos filhos dele. Então, tenho certeza que em hipótese nenhuma ele agiria como um irresponsável. E isso logo no dia que ele e a Cynthia foram ter a filha dele gente. Pelo amor de Deus, deixa o cara viver esse momento”, escreveu Eli.

Conheça a história de amor de Eliezer e Viih TubeReprodução/Instagram

Viih Tube foi participante do BBB21 e, mesmo sendo integrante do Camarote no reality show, teve que lidar com a badalação e a mudança de vida após o programa.Reprodução/Instagram

Eliezer, por sua vez, participou do BBB22 e era parte da Pipoca. Total anônimo, o participante teve mais dificuldade com a vida de celebridade e se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo em maio de 2022.Foto: Globo/Reprodução

Viih Tube foi uma das pessoas que ajudou Eli com a adaptação no novo estado. Os dois começaram a trocar mensagens e se aproximaram por meio das redes sociais, surpreendendo os internautas. Eliezer e Viih Tube trocam beijos em festa (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Os dois, então, começaram a ser flagrados juntos em lugares públicos e eventos particulares, levantando suspeitas de um romance. Ainda em maio de 2022, o primeiro beijo e uma relação assumida “sem rótulos”.Reprodução/Instagram

Desde então, Eliezer e Viih Tube não se desgrudaram mais. Passaram o Dia dos Namorados juntos e fizeram viagens para pontos turísticos como Fernando de Noronha, mas sem assumir nenhum compromisso. Reprodução/Instagram

Em agosto, três meses após assumir o romance, Eliezer pediu Viih Tube em namoro com uma surpresa romântica montada em um quarto de hotel. Os dois comemoraram bastante a união nas redes sociais. Eliézer pede Viih Tube em namoro (Reprodução: Instagram)

Apesar do namoro não ser a intenção inicial de nenhum dos dois, o relacionamento começou se desenvolveu bem. Os dois ex-BBBs chegaram a fazer um “casamento simbólico” no Rock in Rio.

Em setembro de 2022, um mês após o pedido de namoro, a grande surpresa: Viih Tube anunciou que está grávida e esperando um filho com Eliezer. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas foi muito celebrada pelo casal. Reprodução/ Instagram

Em apenas quatro meses, Viih Tube e Eliezer construíram uma relação intensa e de bastante confiança, mesmo vivendo no mundo das celebridades. Que seja duradoura!Eliézer pede Viih Tube em namoro (Reprodução: Instagram)

A troca de farpas pública entre Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (28/12). Após cobranças de alguns seguidores, Francis Piovani, mãe da atriz, saiu em defesa da filha e aproveitou para detonar o surfista no Instagram.

“Dá um toque na sua filha, aí. A filha do Pedro acabou de nascer e ela com essa loucura na internet aí”, esbravejou um seguidor de Francis no Instagram. Sem papas na língua, a mãe de Piovani soltou o verbo.

“Vamos lá. Primeiro, não sou moleque de recados. Segundo, não aceito ordens (tente usar ‘eu sugiro’). Terceiro, o que tem o c* com a calça. Ser pai mais uma vez dá direito a quê?”, detonou.

EntendaApós Pedro Scooby rebater as acusações de Luana Piovani, que criticou o fato dele ter dado celulares para os filhos deles sem sua autorização, a atriz voltou a detonar o ex-marido e desta vez sobrou até para a atual mulher dele, a modelo Cintia Dicker, que deu à luz Aurora, sua primeira filha, na última terça-feira (28/12).

Piovani usou os Stories do Instagram na madrugada desta quarta-feira (28/12) para explicar que expõe os problemas com o surfista nas redes sociais porque só assim dá certo. “Eu faço porque funciona. Porque passar vergonha ’em praça pública’ leonino não quer. Tanto funciona, que funcionou. Claro que é para ‘inglês ver’. Porque nunca checará ou se importará com o conteúdo visto. Mas já é alguma coisa”, disse a atriz, se referindo à imagem que Scooby publicou na web, em que garantiu monitorar os celulares dos filhos.

Ela continuou e explicou os motivos que a fizeram deixar os filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6, passarem as festas de fim de ano na casa do pai: “Depois de muita insistência, vídeos de mansão com piscina e tobogã. Meus filhos longe de mim no Natal é um baita sacrifício meu em nome deles”.