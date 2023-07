Ex-deputado Boca Aberta é preso por posse ilegal de arma no Paraná

O ex-deputado federa Emerson Miguel Petriv (PROS), conhecido como Boca Aberta, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 19, em Londrina durante uma operação do Ministério Público do Paraná (MP-PR). Segundo o MP, a prisão aconteceu por posse ilícita de arma de fogo. A operação foi realizada pelo MP-PR em parceria com o Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) e com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Originalmente, seriam cumpridos mandados de busca e apreensão contra o ex-deputado, que é investigado pelo crime de concussão, conhecido como “rachadinha”, que consiste no desvio de dinheiro de assessores. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Londrina, que também determinou o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de que ele mantenha contato com testemunhas.

A operação investiga supostas investidas ilegais feitas pelo ex-parlamentar contra ex-assessores e testemunhas da ação que investiga as supostas rachadinhas, que teriam acontecido quando Boca Aberta cumpria seu mandato. Testemunhas e vítimas dizem que o ex-deputado teria usado as redes sociais para atacá-las, buscando desacreditá-las para atrapalhar o processo. Além da arma, foram apreendidos celulares e computadores. O site da Jovem Pan tentou entrar em contato com o deputado federal, no endereço eletrônico disponibilizado por ele em suas redes sociais, e com sua defesa, mas não obteve retorno. O espaço está aberto caso Boca Aberta queira se manifestar sobre o assunto.