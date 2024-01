Ex-deputado por 9 mandatos, Campos Machado morre aos 84 anos em SP

São Paulo – O ex-deputado Antônio Carlos Campos Machado, de 84 anos, morreu na manhã deste sábado (6/1), na capital paulista. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês tratando de uma leucemia.

“É com a alma partida que temos a dolorosa missão de informar e lamentar profundamente o falecimento, no início desta manhã, do nosso grande líder Campos Machado, que lutou bravamente nos últimos dias contra um quadro grave de leucemia”, diz a mulher dele, Wilma Campos Machado, em nota.

O velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), neste sábado, a partir das 13h30.

Quem foi Campos Machado Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP), ele foi deputado estadual por oito mandatos consecutivos, ou seja, durante 36 anos, e estava filiado ao PSD desde agosto de 2023.

Antes, havia sido o principal cacique do PTB no estado e deixou a sigla, em 2020, após discordar da aproximação do então presidente do partido, Roberto Jefferson, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Depois, presidiu o diretório do Avante no estado antes de migrar para o partido de Gilberto Kassab.

Em nota, a Alesp afirmou que o deputado teve quase 300 leis aprovadas no período em que atuou como deputado, incluindo a gratuidade no transporte público estadual para pessoas acima de 60 anos.