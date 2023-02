Código promocional Betfair: ative e ganhe até R$ 200 de bônus

O código promocional Betfair é um grande bilhete de entrada para uma das grandes casas de apostas do mercado. Afinal, com o Betfair código promocional você pode ativar o bônus de boas-vindas da operadora e ganhar até R$ 200.

Então, se você está pensando em abrir uma conta na Betfair Brasil, confira o artigo feito pelo Apostagolos.com.

O que posso obter com o código promocional Betfair?Com o código promocional Betfair, o novo cliente que se cadastrar no site aproveita uma boa oferta de boas-vindas. Em outras palavras, um Betfair bônus para quem está começando nas apostas esportivas.

Desse modo, basta abrir a conta usando o Betfair código promocional e fazer um primeiro depósito. Então, você tem acesso a um bônus de 100% até R$ 200 na Betfair Esportes.

A seguir, confira os principais Betfair bônus e outras ofertas da operadora:

Apostas esportivas

Oferta de boas-vindas: bônus de 100% do primeiro depósito até R$ 200.Ativar código promocional: ZBI***Exchange

Oferta de boas-vindas: ganhe até R$ 200 de volta + R$ 20 para jogar no Cassino.Ativar código promocional: FWB***Cassino

Oferta de boas-vindas: deposite R$ 40 e ganhe R$ 40 + 35 rodadas grátis.Ativar código promocional: CAS***Acima, nossa equipe editorial separou algumas promoções que a Betfair oferece. Assim, a fim de saber todas as ofertas e promoções da casa, acesse o site da Betfair e veja tudo o que está rolando. A casa oferece sempre novos Betfair bônus para seus clientes.

Além disso, lembre-se que o bônus Betfair tem seus Termos e Condições (T&C). Portanto, sempre verifique todas as regras no site da empresa de apostas esportivas para não ter surpresas.

Se você quer apostar com um bônus de boas-vindas, confira ainda nosso artigo sobre o código bônus bet365 e o código promocional Betano.

Betfair código promocional: guia passo a passoÉ bem simples aproveitar o código promocional Betfair. Contudo, sabemos que muitos iniciantes no mundo das apostas esportivas podem não saber utilizar os cupons para ativar as ofertas.

Dessa maneira, preparamos um rápido tutorial para ativar o Betfair código promocional:

Em primeiro lugar, visite o site da Betfair.Em seguida, já na plataforma da Betfair, clique em “Abrir Conta”.Então, preencha corretamente o formulário de cadastro. A casa solicita informações pessoais, como nome completo, CPF e data de nascimento, endereço, e-mail e a criação de uma senha, entre outros.Posteriormente, configure a moeda da conta e, se quiser, defina um limite de depósito.Confira se o código promocional Betfair da oferta de boas-vindas se encontra no campo respectivo ou insira o código bônus.Depois que terminar o cadastro, efetue o primeiro depósito e ganhe bônus.Por fim, após ter saldo na conta, aproveite para fazer a sua primeira aposta na Betfair Brasil.Betfair: detalhes do bônusAgora que você já sabe como utilizar o Betfair código promocional, vamos explicar os detalhes do bônus de boas-vindas. Ou seja, as regras para aproveitar o Betfair bônus.

A seguir, listamos os principais Termos e Condições (T&C) do bônus Betfair para Esportes:

A oferta está disponível apenas para novos clientes que residem no Brasil e que usarem o código promocional Betfair no cadastro.A fim de ativar o bônus, é preciso depositar o valor que desejar na conta Betfair e aceitar a promoção escolhendo o valor que deseja usar (até R$ 200 de bônus).Depois que o novo cliente escolher o valor, a Betfair dobrará o valor depositado em sua carteira principal.Então, ambos os valores (depósito + bônus de 100%) irão automaticamente para a carteira de bônus.Além disso, o cliente não poderá sacar os fundos do bônus até cumprir os requisitos de aposta (rollover). Ou seja, apostar três vezes (3x) o valor do bônus com sua carteira principal.Aliás, o usuário tem 60 dias para usar seus fundos de bônus e cumprir os requisitos.Apenas apostas com odds de 2.0 ou mais valem para o rollover.Por fim, a casa limita a oferta a uma por cliente.A fim de saber todas as regras, leia os Termos e Condições completos no site. Além disso, se continuar com dúvidas referentes ao bônus de boas-vindas, entre em contato com o suporte da operadora.

Betfair outras promoçõesAgora que você já viu que o código promocional Betfair ativar o bônus da Betfair Esportes, chegou o momento de conhecer outras ofertas. Afinal, a casa de apostas Betfair disponibiliza mais promoções para seus usuários.

Assim, vamos apresentar outras promoções que a empresa coloca à disposição de seus clientes.

Bônus de boas-vindas – Betfair ExchangeFora o bônus da Betfair Esportes, a empresa também oferece a bonificação para a Betfair Exchange. Ou seja, a bolsa de apostas que a casa oferece.

Aliás, para quem não sabe, a Betfair Exchange é a maior bolsa de apostas esportivas. Nela, os usuários fazem o trading esportivo, “negociando” odds de eventos esportivos. Em suma, é uma maneira diferente de apostar. Mas isso é assunto para outro conteúdo.

Na Betfair Exchange, o novo usuário pode ganhar até R$ 200 de volta. Além disso, ele recebe R$ 20 para jogar no Betfair Cassino.

A fim de saber mais sobre este bônus da Betfair, recomendamos que visite o site e leia os T&C completos.

A Betfair oferece diversas promoções especiais para os clientes apostaremOutras promoçõesAlém dos bônus que já mencionamos, a Betfair Brasil oferece mais ofertas aos seus apostadores. Afinal, o catálogo da empresa é bem completo, agradando clientes novos e antigos.

Para clientes novos, igualmente tem o bônus para o Betfair Cassino. Ou seja, uma bonificação especial para quem prefere jogos de cassino em vez de apostas esportivas. Desse modo, fique de olho na plataforma da casa de apostas e veja as promoções mais atualizadas.

Betfair mercados de apostasDepois de falarmos bastante sobre código promocional Betfair, bônus e outras promoções, vamos ao que interessa. Em outras palavras, as apostas esportivas na Betfair Brasil. Afinal, se você quer abrir uma conta no site, é bem provável que seja para apostar em esportes. Aliás, esse é o principal produto da empresa.

E, sem dúvida, o catálogo que há na plataforma é um dos maiores entre as principais casas apostas. A Betfair disponibiliza um cardápio completo de esportes, competições e mercados de apostas.

Com o propósito de começar a apresentar, vamos falar rapidamente das modalidades. Até porque a operadora tem desde os esportes mais tradicionais até opções mais específicas e recentes.

Assim como é possível apostar em futebol, basquete, tênis, vôlei e futebol americano, por exemplo, tem esportes de nicho. Só para ilustrar, o apostador encontra desde críquete, dardos e sinuca até os eSports (esportes eletrônicos). Isso apenas para mencionar algumas opções.

Além disso, a casa de apostas tem variedade em termos de competições. Dessa maneira, na maioria dos esportes, é possível colocar palpites em grandes campeonatos e também em competições menores.

Por fim, vamos tratar dos mercados de apostas. Em outras palavras, os tipos de apostas que existem no site.

Só para exemplificar, vamos utilizar um jogo do Campeonato Brasileiro Série A. Ao analisar, encontramos as seguintes opções:

Resultado final (1×2).Total de gols (mais/menos).Ambos os times marcam.Primeiro tempo/final de jogo.Handicap de resultado.Chance dupla.Empate anula a aposta.Mercados de jogadores (marcadores de gols, chutes etc.).Escanteios.Cartões.Com o intuito de ver a variedade de mercados, consulte cada evento esportivo e cada modalidade. Afinal, o cardápio pode mudar dependendo do evento ou esporte escolhido pelo apostador.

Apostar com a Betfair

Com a Betfair, é possível fazer apostas ao vivoBetfair: apostas ao vivo e streamingSim, o usuário da Betfair tem a chance de colocar seus palpites em tempo real. Ou seja, é possível acompanhar seu esporte preferido ao vivo e colocar uma aposta só depois de observar a ação. Sensacional, não é? Até por que, por exemplo, você pode ver como anda a partida de futebol antes de apostar.

E a grande notícia é que, para tornar a experiência de apostas ao vivo ainda melhor, a empresa oferece recursos interessantes. Por exemplo, a funcionalidade Cash Out e o streaming ao vivo.

No primeiro caso, o cliente tem a opção de encerrar sua aposta. Ou seja, em algumas situações, ele pode garantir algum retorno ou, em último caso, reduzir prejuízos. Isso permite que o apostador esteja mais no controle.

Apenas lembrando que a ferramenta pode não estar disponível em algum evento esportivo ou ocasião. Portanto, vale a pena verificar sempre.

Já no caso do streaming ao vivo (live streaming), é possível acompanhar eventos esportivos diretamente pela plataforma. Tudo em vídeo e rapidamente após fazer login na conta.

Obviamente, o catálogo pode ter restrições em termos de direitos de transmissão de determinadas competições. Igualmente, a funcionalidade do streaming ao vivo está sujeita às limitações técnicas e geográficas. Além disso, ela não é tecnicamente gratuita, exigindo saldo em conta para utilizá-la.

A fim de saber mais sobre a experiência de apostas ao vivo na Betfair, visite o site.

Betfair appHoje em dia, nada melhor do que ter tudo na ponta dos dedos e dentro do bolso, não é mesmo? Em outras palavras, o mundo está inserido nos smartphones e não seria diferente com as apostas esportivas.

Então, a Betfair preparou a sua plataforma para funcionar perfeitamente no celular. E, para felicidade dos usuários da casa, além do site mobile há o Betfair app.

Com o aplicativo da empresa, o usuário tem toda a plataforma rapidamente acessível pelo smartphone. E tem as seguintes versões do Betfair app:

Betfair Esportes.Betfair Exchange.Portanto, basta escolher o seu preferido e baixá-lo diretamente pelo site da Betfair. Então, basta aguardar a instalação e, pronto, a casa de apostas está na palma de sua mão.

Entretanto, o Betfair app está disponível no Brasil apenas para smartphones do sistema operacional Android. Ou seja, se você usa iOS, é melhor optar por acessar o site pelo seu navegador preferido.

Contudo, isso não é motivo para preocupação, já que o site da Betfair estará também em seu iPhone ou iPad.

Betfair: opções de pagamentoCertamente, um dos aspectos mais importantes em uma plataforma de apostas esportivas são os métodos de pagamento. Afinal, de nada adianta querer usar o código promocional Betfair sem boas opções de pagamento.

Então, a Betfair deixa à disposição os melhores métodos para depósito e saque. Entre as formas de pagamento que encontramos no site, temos:

Boleto bancário.Transferência bancária.Pix.Cartão de crédito (Mastercard e Visa).Cartão pré-pago (AstroPay Card).Carteiras eletrônicas (Pay4Fun, ecoPayz, MuchBetter, Neteller e Skrill).Note que alguns métodos estão disponíveis apenas para depósito, por exemplo. Então, sempre verifique cada opção e, se ela não for para saque, veja com qual método você poderá sacar futuramente.

Betfair: serviço de Atendimento ao ClienteToda boa empresa deve ter um Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) de qualidade. Sabendo disso, a Betfair oferece um suporte ao apostador que é de primeira linha.

Para dúvidas mais pontuais, há tópicos de auxílio na central de ajuda. Mas, se precisar de um suporte mais personalizado, o usuário pode entrar em contato via Chat Ao Vivo.

Assim, ele poderá conversar com um atendente da casa e tirar todas as suas dúvidas. Igualmente, se estiver com algum problema, o cliente terá o membro do time de suporte para prestar auxílio.

Um dos pontos fracos do SAC é que o Chat Ao Vivo não opera 24 horas por dia. Contudo, se estiver fora do ar quando você quiser usar, basta deixar uma mensagem e a equipe Betfair responderá o mais rapidamente possível.

De qualquer modo, o suporte da Betfair é de qualidade e não deixa nenhum usuário desamparado.

Nossa opinião sobre a BetfairCom toda a certeza, a Betfair Brasil é uma das operadoras mais confiáveis e renomadas do mercado. Afinal, estamos falando de uma empresa com décadas de experiência e bons anos de presença em nosso país.

Sem dúvida, a Betfair é uma das mais respeitadas do ramo, oferecendo uma plataforma completa. Desse modo, podemos recomendá-la sem medo.

Logo abaixo, confira pontos fortes e pontos fracos que ressaltamos na casa:

O que gostamos na Betfair:

✔️ Site completo e com enorme variedade de apostas esportivas.

✔️ Recursos interessantes para o apostador, como Cash Out e live streaming.

✔️ Bom catálogo de bônus e outras promoções.

O que não gostamos na Betfair:

❌ Chat ao vivo não funciona 24 horas por dia.

❌ Infelizmente, ainda não há um Betfair app para iOS.

É preciso deixar claro que a tabela acima é apenas uma opinião da nossa equipe editorial e, portanto, é subjetiva. Então, não deixe de visitar o site da operadora e tirar suas próprias conclusões.

Betfair código promocional – perguntas frequentesChegando na reta final deste conteúdo sobre o código promocional Betfair, vamos às perguntas mais frequentes.

Como se registrar na Betfair?Primeiramente, é preciso ter, pelo menos, 18 anos de idade. Se for o seu caso, acesse o site da Betfair, clique em “Abrir Conta” e preencha todos os dados do formulário corretamente. Não é preciso ter preocupação, pois a empresa protege os seus dados.

A Betfair é confiável e segura?Sim, a Betfair é confiável e oferece uma plataforma segura aos seus usuários. Aliás, a casa possui licença para oferecer apostas esportivas e jogos de cassino online.

Qual é o código promocional Betfair?Você pode ativar o código promocional Betfair diretamente por este artigo e curtir o bônus de boas-vindas.

Encontro Cash Out e live streaming nessa casa?Sim, a Betfair oferece funcionalidades como o Cash Out e a transmissão ao vivo (live streaming) em sua plataforma. Apenas lembre-se que os recursos estão sujeitos às limitações técnicas e geográficas.

Quais celulares podem baixar o app da Betfair?Basicamente, quase todo celular Android minimamente funcional serve para o Betfair app. Então, basta acessar o site da operadora e instalar o aplicativo em seu smartphone.

Como colocar código promocional Betfair?O código promocional Betfair pode ser visto quase como um cupom desconto Betfair, de certa forma. Ou seja, basta você inserir o Betfair código no cadastro para ativar o bônus de boas-vindas da operadora.

Como conseguir bônus no Betfair?Para ativar a oferta de boas-vindas da casa, primeiro é preciso ser um novo usuário residente no Brasil. Então, basta se cadastrar usando o código promocional Betfair e fazer um primeiro depósito seguindo as regras da oferta.

Como usar o bônus de 5 reais da Betfair?A Betfair oferece alguns bônus de aposta de R$ 5. Então, se já tiver conta, basta ativar a aposta grátis e utilizá-la segundo as regras.

Quais são as regras para sacar dinheiro do Betfair?Caso você tenha usado o código promocional Betfair e ativado o bônus, deverá cumprir o rollover antes de sacar. Ou seja, os requisitos mínimos de aposta.

Contudo, se já tiver saldo disponível para saque, basta completar o Processo de Verificação de Identidade (KYC) antes de poder efetuar a retirada.

Quais eventos esportivos a Betfair oferece?A Betfair tem um catálogo extenso de eventos esportivos cobrindo diversas modalidades. Com a finalidade de conferir tudo, recomendamos que visite o site.

