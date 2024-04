Ex-detento é executado em Teixeira de Freitas

JACKSON MARTINS SILVA (30 anos), morreu vítima de um crime de execução ocorrida nas primeiras horas desta quarta-feira (03) de abril, no bairro Jerusalém em Teixeira de Freitas.

Durante a ação criminosa a companheira de JACKSON MARTINS SILVA, também foi baleada e necessitou de atendimento médico.

Relatos de testemunhas dão conta que JACKSON MARTINS SILVA, dormia e foi surpreendido pelos criminosos que chegaram efetuando diversos disparos, onde acabou morrendo no local. A mulher identificada como Marielle Oliveira Santos (18 anos) foi socorrida para o hospital municipal.

Moradores notificaram as autoridades e guarnições destinaram para o local do crime. O cenário do homicídio foi isolado.

O levantamento cadavérico foi autorizado e no cenário a equipe da polícia encontrou dezenas de capsulas de calibre 380, utilizados em pistola. O corpo foi transferido para o IML e passou por exames periciais.

Testemunhas prestaram depoimento, JACKSON MARTINS SILVA, era ex-detento da unidade prisional de Teixeira de Freitas.