Ex-diretor da PRF de Bolsonaro reprova na 2ª fase da prova da OAB

Silvinei Vasques está preso desde 9 de agosto por suposta interferência nas eleições de 2022; advogado fala em “perseguição”

Silvinei Vasques (foto) reprovou na 2ª fase da prova da OAB Sérgio Lima/Poder360 – 20.jun.2023

PODER360 15.fev.2024 (quinta-feira) – 14h23



O ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques não conseguiu passar na 2ª fase da prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Ele havia sido aprovado na 1ª fase do exame. O resultado foi divulgado nesta 5ª feira (15.fev.2024).

Vasques está preso desde 9 de agosto no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, por suposta interferência nas eleições de 2022. Ele foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a realizar os exames.

A 2ª fase da prova da OAB consiste em perguntas discursivas e uma fase prática. Ao Poder360, o advogado de Vasques, Eduardo Nostrani, culpou a Justiça pelas restrições de acesso aos materiais de estudos.

“Essa reprovação lanço sobre os ombros do poder público que sonegou o material de estudo. Só entregou as apostilas aos 48 do segundo tempo. Ele, de fato, é um perseguido”, declarou.