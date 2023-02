Ex-empresário de Neymar detona Tite: ‘Entende nada de futebol’

Antigo empresário de Neymar, Wagner Ribeiro fez duras críticas ao técnico Tite. Em entrevista ao podcast Benja Me Mucho, do apresentador Benjamin Back, o agente detonou as escolhas do treinador para defender a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo do Catar.

“O Tite convocou o Daniel Alves. Não tinha por que convocar um cara que não estava jogando, jogando em um time do México, e só para ser convocado. E outra, a forma que ele conduziu, ele era muito bom para ser orador de turma de faculdade. Fala bem e tal, mas, como técnico de futebol, ele não entende nada”, afirmou.

“Vejo Guardiola, Mourinho, o próprio Abel. Desculpa, ótimo pai, ótimo marido, excelente caráter, ótimo amigo de todos, mas como treinador eu não sou fã”, completou.

Essa não é a primeira vez que o empresário – que também já foi responsável pela carreira de Gabigol – reclama de Tite. Depois da eliminação do Brasil no Mundial do Catar, Wagner disse que o treinador “só servia para ser orador da turma de formandos” em postagem no Instagram. Na época, Neymar deu bronca no agente.

“Ele falou: ‘Não fala m****, Wagner’. Qual o problema? Falo m**** o dia inteiro e o que eu quero. Não estou ofendendo nem machucando ninguém. Minha opinião como torcedor, eu não falei mal do caráter, do homem Tite. Falei do técnico”, se defendeu, na conversa com Benjamin Back.

“Eu falei como torcedor, amo futebol, vivo futebol 24 horas. Tite convocou mal a seleção. Não levou o Gabigol, levou o Raphinha. Ele cheira a gol. Gabigol é o melhor atacante. Quem mais fez gols no Brasil nos últimos anos?”, disse Wagner, que foi o empresário responsável por levar Kaká, Neymar e outros talentos nacionais ao futebol europeu.