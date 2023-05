Ex-Globo Giuliana Morrone revela que foi vítima de golpe por 10 anos

Giuliana Morrone usou as redes sociais, nesta quarta-feira (10/5), para revelar que foi vítima de um golpe por 10 anos. A jornalista fez um relato onde contou que contratou o serviço de uma seguradora de carro que, na verdade, nunca existiu. “Ela mandava boletos falsos, como se fossem da seguradora”, explicou.

Na postagem, a ex-contratada da Globo mostrou um print de mensagens da falsa empresa e deu detalhes do caso. “O golpe tá aí, cai quem quer. Foi exatamente por isso que, por mais de 10 anos, renovei o seguro do carro, sempre com a mesma corretora. Fidelidade, segurança, bons serviços prestados”, começou contando.

Ela continuou: “Cheguei ao nome dela por indicação de um primo. Ele, por sua vez, soube dessa corretora por um grande amigo. E assim, de boca em boca, ela passou a providenciar seguros de carros de toda a família, a grande família… e de amigos, vizinhos, sempre gratos pela indicação”.

Giuliana afirmou que, diante de tanta eficiência, chegou a ficar mal acostumada com os serviços. “Ela deveria ter sido batizada com o nome de Eficiência. Trabalhava como freelancer e me orientava a não perder tempo com aplicativo ou telefonemas para a empresa de seguros. Em qualquer emergência, bastava mandar mensagem para ela, que resolvia tudo. Bateram no meu carro e ela imediatamente tomou todas as providências. Aconselhada por ela, nem usei o seguro. A franquia era alta e eu não queria perder bônus com desconto na renovação. Era tão competente que acabei ficando mal acostumada, cliente mimada. Pneu furou? Eu a avisava e em minutos aparecia um motoboy para fazer a troca. Mágico!”, declarou.

A jornalista seguiu contando: “Moro na capital federal, pago IPVA de padrão europeu, mas o asfalto é todo esburacado. De vez em quando, passo por cima de uma dessas crateras no asfalto de Brasília e lá se vai o meu pneu. Foi o que aconteceu há uma semana. Segui o protocolo, mandei mensagem, ela me respondeu imediatamente que já tinha aberto protocolo, mas uns ciclistas passaram por mim, resolveram me ajudar e dispensei o seguro”, falou.

Giuliana Morrone, então, acabou sendo avisada do golpe pelo mesmo primo que a indicou o serviço. “Por acaso, me encontrei mais tarde com o primo e, mais uma vez, agradeci pela indicação. Você não ficou sabendo. Durante anos, os clientes da Senhora Eficiência foram vítimas de golpe. Ela mandava boletos falsos, como se fossem da seguradora. Senhora Eficiência tinha um esquema de motoboys que resolviam pequenos incidentes, como bateria descarregada, pneu furado”, explicou.

“Durante anos, ninguém precisou de seguro para algo mais grave, como furto ou acidente. Até que um dia, bateram no carro de uma prima e ela descobriu que nunca teve seguro. A notícia foi se espalhando aos poucos, chegou hoje a mim. Cobrei agora da Senhora Eficiência a apólice de seguros e ela me bloqueou. Cai o pano”, encerrou ela.