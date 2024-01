Maior doação brasileira para palestinos de Gaza está retida no Egito

1 de 1 foto-ajuda-humanitária-gaza – Foto: nullO Brasil enviou nesta semana 30 toneladas de refeições desidratadas para as vítimas do conflito que começou há mais de 100 dias na Faixa de Gaza. A carga está avaliada em quase R$ 2 milhões e ainda não chegou ao destino, apesar do frete pago pelas autoridades brasileiras.

O governo brasileiro pagou cerca de R$ 500 mil para a companhia aérea Lufthansa fazer o transporte dos alimentos. Só que ainda não se sabe quando a mercadoria será, de fato, levada para Al-Arish, a 330 km do Cairo, onde as doações humanitárias que chegam ao Egito estão sendo concentradas.

Esta cidade fica a aproximadamente 50 km da fronteira egípcia com a Faixa de Gaza. Os quatro envios anteriores de doações de Brasília foram transportados por aviões da Força Aérea Brasileira.

As 30 toneladas de refeições desidratadas já foram descarregadas. Os alimentos estão em um depósito no aeroporto internacional do Cairo aguardando a liberação das autoridades egípcias.

Leia a reportagem completa no RFI, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?