Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco retomam amizade após 11 anos

Íntérpretes de Diego e Roberta na versão brasileira de Rebelde, no SBT, Arthur Aguiar e Lua Blanco voltaram a se falar essa semana, após 11 anos afastados. Em uma publicação nas redes sociais, Lua contou que os dois finalmente se encontraram para “lavar a roupa suja”.

“Pra quem queria saber sobre LuAr, mando notícias do lado de cá que estamos bem, fizemos as pazes e está tudo certo. Tínhamos uma roupa suja pra lavar, que não vou expor aqui pq vocês não tem idade pra isso. Mas ele me levou pra almoçar dia 04/11/23 na minha churrascaria favorita, e nem me deixou pagar”, contou Lua.

“Falamos de forma limpa e natural, como se nenhum tempo tinha passado desde os 11 anos que ficamos sem se falar. Foi como acordar de um sonho, e foi ainda melhor porque parece que uma névoa se dissipou e pude ver como ele é lindo e temente às Deus, eu achava que ele era só um chicken little, mas quem não ama um galeto, né? Agora quando abro a geladeira eu já sei o que eu quero comer e não preciso ficar gastando energia”, escreveu Lua na legenda de uma foto em que posa ao lado de Arthur.

Arthur Aguiar

Arthur Aguiar se defende após ser chamado de “arrogante” por chef Instagram/Reprodução

Arthur Aguiar

Arthur Aguiar foi o grande vencedor do Big Brother Brasil 22 e se tornou o primeiro Camarote a levar o prêmio. O ator acumulou 68,96% dos votos, contra 29,91% de Paulo André e 1,13% de Douglas Silva Instagram/Reproduçao

Maíra-Cardi-Arthur-Aguiar-Sophia-Aguiar (1)

Arthur aparece somente na sexta foto, ao lado da filha Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar – sogra

Arthur Aguiar, Jheny Santucci e sua ex-sogra

Em resposta, Arthur agradeceu Lua pela oportunidade de acertar as contas com Lua. “Foi realmente muito especial e importante!! Foi bonito ver os dois assumindo cada um às suas responsabilidades, podendo dividir o que magoou cada um e pedir desculpas… Que bom que tivemos a oportunidade de nos desculpar e tirar isso do nosso coração. Obrigado por esse dia!! E que bom que não me acha mais um chicken little”, brincou.

Arthur e Lua namoraram por cerca de 7 meses entre 2011 e 2012, época em que o SBT exibiu a versão brasileira de Rebelde, que também contavca com Chay Suede, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak no elenco.