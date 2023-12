Rafa Kalimann é ameaçada, tem perfil invadido e foto nua exposta

O último dia de 2023 não está sendo fácil para Rafa Kalimann. Na madrugada deste domingo (31/12), a ex-BBB teve sua conta no Instagram invadida por um hacker, que fez ameaças e expos uma foto sua, nua. O perfil da moça conta com mais de 21 milhões de seguidores, que ficaram preocupados com o incidente. “Nunca fiquei tão desesperada e angustiada”, comentou no X, antigo Twitter.

Kalimann alertou as pessoas, pedindo para que não derrubassem a conta, pois iria retomá-la, além de acionar a Justiça contra a pessoa que invadiu sua privacidade. “Não denunciem a conta, já tô entrando com todas as medidas cabíveis”, escreveu numa publicação compartilhada no feed.

“Só pra falar que consegui minha conta de volta, ainda não sei dar detalhes de nada. Hackearam minhas coisas essa noite, apagaram tudo do Insta, acessaram outras redes, fotos e etc. O importante é que já estão comigo de novo, graças a Deus”, informou aliviada.

O ciberpirata afirmou, através de uma mensagem, que tomou a atitude depois de ter advertido Rafa. “Eu avisei mil vezes Rafa Kalimann. Não me ouviu. Não quis me dar o que eu queria, agora você tem nada”.

E seguiu amedontrando a apresentadora, depois de ter apagado todos as fotos postados no perfil: “Tudo que era seu é meu. Eu vou mostrar tudo que tenho pra todo mundo. Só me pedir. Eu avisei, me responde se não eu posto tudo”.

Além de alarmar Kalimann, o hacker ainda afirmou ter acesso a dados bancários, registros e conversas de WhatsApp. “Quer ver o que? Cartão de crédito… tenho. Conversas de WhatsApp… tenho. Documentos, endereço, foto, tenho tudo da sua vida menina”, garantiu.

Rafa Kalimann Reprodução/Twitter

Rafa Kalimann no Prêmio Multishow Victor Chapetta/AgNews

Rafa Kalimann no Prêmio Multishow Victor Chapetta/AgNews

Rafa Kalimann Victor Chapetta/AgNews

Rafa Kalimann @rafakalimann/Instagram/Reprodução

Rafa Kalimann Reprodução

“Você se fez de sonsa. Só sempre faz de sonsa e santa. Foda. Vou mostrar tudo o que o povo quiser ver”, acrescentou. Em seguida, o invasor exibiu prints dos diálogos entre de Rafa e Cauã Reymond; o astro norte-americano Gary Dourdan e Jacob Rott, famoso no Tik Tok.