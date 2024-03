Ex- participante do Big Brother morre aos 40 anos

O ex-participante do Celebrity Big Brother George Gilbey morreu aos 40 anos de idade. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian.

Segundo o tablóide inglês, o apresentador de TV foi vítima de um “acidente de trabalho”. Ele teria caído de uma construção na qual estava trabalhando, na manhã dessa quarta-feira (24/3), e se machucado de forma grave. Ele morreu no local antes do socorro chegar.

O programa Gogglebox, do qual ele fez parte com os pais, lamentou a morte. “O George foi parte da família Gogglebox por oito temporadas, junto com seus pais. Nossos pensamentos e sentimentos estão com sua família e amigos”, lamentaram representantes do canal Channel 4 em um comunicado.

O texto afirmava ainda que a família pediu privacidade neste momento.