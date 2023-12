Entenda por que Fiuk não participou do Natal antecipado de Fábio Jr

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Fábio Jr. e Fiuk, ambos apontando os dedos para a câmera – Metrópoles – Foto: Reprodução Fábio Jr. reuniu seus filhos no último final de semana para celebrar o natal antecipado. No entanto, Fiuk foi o único dos cinco filhos que não estava presente na comemoração.

Isso porque o cantor e o filho carregam uma discussão familiar desde 2021. De acordo com Leo Dias, Fiuk e Fábio Jr. discutiram há dois anos por causa mãe do ex-BBB. Cristina Karthalian teve um problema sério de saúde e precisou de ajuda financeira na época. No entanto, o cantor não se dispôs a ajudar a ex companheira e mãe de seu filho.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles — clique para ser redirecionado.

