Ex-policial que cobrou para bater em homem já foi preso por extorsão

Alvo de operação deflagrada por equipes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), nesta terça-feira (7/5), o ex-policial civil Edilson Cordeiro Rodrigues é suspeito ter sido contratado para espancar um homem que mantinha relacionamento amoroso com a ex-mulher de um empresário. Um outro policial civil aposentado, que não teve o nome divulgado, também foi alvo de buscas por participar das agressões.

Rodrigues já é velho conhecido da Justiça. Em 2016, a 3ª Vara Criminal de Brasília condenou o então policial civil por associação criminosa. Ele foi acusado de integrar grupo extorquia dinheiro para não prender pessoas em situação de flagrante delito.

Rodrigues e o ex-policial militar Vicente Alves do Nascimento foram presos na Operação Curió, em 2013, e denunciados pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (Ncap) do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT).

As investigações foram realizadas em conjunto com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil. Segundo o processo, foi possível desvendar o modus operandi dos réus. Rodrigues, conhecido como “Gato Seco”, conseguia informações privilegiadas nos sistemas da PCDF sobre carros em situação irregular.

Após localizar os veículos, contava com o auxílio do ex-PM Nascimento, expulso da corporação por homicídio, para abordar os condutores com armas e em viaturas da PCDF e passar a exigir dinheiro como condição de não realizar a operação em flagrante.

Agressão Conforme revelado pela coluna, o ex-agente voltou a entrar na mira da PCDF nas primeiras horas desta terça-feira (7/5). Os mandados foram cumpridos em Ceilândia e Samambaia e foram expedidos pelo Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia. Durante as buscas, em Samambaia, os investigadores apreenderam uma pistola calibre .40.

De acordo com a investigação, os ex-agentes ameaçaram e agrediram o casal. O crime ocorreu a mando do ex-marido da jovem e da família dela, que não aceitam o novo relacionamento da moça. A jovem se separou do empresário e passou a namorar o rapaz de Brazlândia. Em seguida, foi morar na casa da família dele.

De acordo com a apuração, o ex-marido e a família da mulher registraram falsamente o desaparecimento da moça e tentaram interná-la à força em uma clínica psiquiátrica. Descoberto o falso registro e frustrada a internação, o ex-marido e a família da jovem contrataram os ex-policiais civis.

Veja imagens do momento em que os ex-policiais ameaçam e agridem o casal:

PCDF deflagra operação contra policiais corruptos

Reprodução

PCDF deflagra operação contra policiais corruptos

Reprodução

PCDF deflagra operação contra policiais corruptos

Reprodução

PCDF deflagra operação contra policiais corruptos

Reprodução

PCDF deflagra operação contra policiais corruptos

Reprodução

O crime No último dia 10 de abril, no período da tarde, os ex-policiais civis e familiares da moça surpreenderam o casal dentro de um veículo, nas proximidades do Lago de Brazlândia. Os jovens foram retirados à força do carro, com o emprego de armas de fogo, e o rapaz foi jogado e mantido no chão por um dos ex-policiais.

O homem recebeu vários golpes do ex-policial e sofreu várias lesões. A Polícia Militar foi acionada e interveio, conduzindo todos para a 18ª Delegacia de Polícia. A Justiça já havia proibido o ex-marido de se aproximar da moça. O ex-policial civil teve a aposentadoria cassada por crimes de extorsão, concussão e associação criminosa armada.