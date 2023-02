Ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter decide receber cuidados paliativos em casa

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter decidiu, neste sábado (18/2), passar seus últimos momentos em casa, onde ficará sob cuidados paliativos. Com 98 anos, Carter escolheu se recolher da vida pública e não mais se submeter a procedimentos médicos tradicionais, aproveitando a companhia da família.

“Após uma série de curtas internações hospitalares, o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter decidiu hoje passar o tempo restante em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de intervenção médica adicional”, comunicou o Carter Center.

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos criada em 1982 por Jimmy e Rosalynn Carter, sua esposa, em parceria com a Emory University. O intuito do grupo é a promoção da paz e da saúde internacionalmente.

Jimmy Carter e Walter MondaleDe acordo com o comunicado, o ex-presidente tem o total apoio da família e da equipe médica. “A família Carter pede por privacidade durante este período e agradece a preocupação dos seus tantos admiradores.

Cuidado paliativo é uma área especializada de atenção médica, dedicada a pessoas que vivem com doenças sérias, com foco em amenizar seus sintomas. O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente e da família e, não necessariamente, se curar da doença.

Jimmy Carter foi o 39º presidente dos EUAMembro do partido Democrata, Carter foi presidente dos EUA entre 1977 e 1981 após derrotar o ex-presidente Gerald R. Ford, em 1976. Em 1980, o democrata perdeu a reeleição para o republicano Ronald Reagan.

Em 2019, o ex-presidente chegou a quebrar o quadril a caminho de uma caça ao peru. Na ocasião, ele precisou passar por uma cirurgia. Em 2015, ele passou por um tratamento contra o câncer.