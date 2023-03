Ex-primeira-dama chora ao citar ataques por buscar cargo vitalício no TCM

A ex-primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, chorou durante sabatina realizada nesta segunda-feira (6) ao citar ter sofrido “ataques sistemáticos” desde que sua indicação ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) veio a público. Caso consiga garantir a vaga de conselheira do TCM, esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), terá salário básico de R$ 41 mil em caráter vitalício além de outras mordomias inerentes à função.

“Tentaram me desqualificar apenas por ser casada com o ex-governador da Bahia e atual ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa”, disse Aline, que foi aplaudida por alguns deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa (AL-BA).

Aline Peixoto chega para sabatina (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O ex-deputado estadual Tom Araujo, que também oficializou seu nome para concorrer ao posto, com 18 assinaturas, será sabatinado na tarde desta segunda.

‘Sempre defendi que essa sessão fosse realizada de modo aberto e democrática’, disse Aline.

O líder da bancada de oposição, deputado Alan Sanches (União Brasil), disse que as dúvidas em torno do nome da ex-primeira-dama não surgiram pela falta de condição administrativa.

“Todo questionamento que veio não foi pela condição técnica da candidata Aline. Mas muito mais pelo parentesco com a atual ministro Rui Costa. Mas hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça ficou comprovado todos os pré-requisitos necessário para sua inscrição”, disse.