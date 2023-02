Ex-Santos, jogador de 55 anos é contratado por clube de Portugal

O meia-atacante Kazuyoshi Miura seguirá como o jogador mais velho do mundo em atividade. Aos (impressionantes) 55 anos, a lenda do futebol japonês acertou com o Oliveirense, clube da segunda divisão portuguesa. Ele chega por empréstimo do Yokohama FC, até o fim da temporada.

Conhecido como Rei Kazu em sua terra natal, o meia-atacante iniciou sua carreira no Brasil em 1986, pelo Santos. Por aqui, também defendeu o Coritiba. Com o clube de Portugal, Miura atuará em um sexto país na carreira – também rodou por Japão, Itália, Croácia e Austrália em 37 temporadas como atleta profissional.

“Mesmo que este seja um lugar novo para mim, vou trabalhar duro para mostrar a todos o tipo de jogo pelo qual sou conhecido”, disse Kazu, que completará 56 anos no dia 26 de fevereiro.

Na última temporada, o meia-atacante defendeu o Suzuka Point Getters, time da quarta divisão japonesa, que é comandado por seu irmão mais velho, Yasutoshi Miura. O jogador marcou dois gols – um de pênalti e outro de cabeça – em 18 jogos, e o Sazuka terminou em nono na tabela.

No fim do ano passado, o Yokohama, que detém os direitos de Miura, comprou o Oliveirense e cedeu o passe do atleta ao clube português pelos próximos cinco meses.

Uma aposentadoria não está ainda nos planos de Kazu. Ele afirmou que deseja atuar até os 60 anos.