Ex-técnico do Bayern detona Neymar: ‘Parecia um idoso jogando’

Lendário meio-campista alemão, Felix Magath fez duras críticas ao desempenho de Neymar nos últimos jogos pelo Paris Saint-Germain. Em entrevista à Sky Sports, o ex-jogador detonou a atuação do brasileiro na derrota por 1×0 para o Bayern de Munique, na França, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Magath, que já foi treinador da equipe bávara, disse que o camisa 10 mostrou pouco “esforço” em campo naquela partida, e que seu desempenho lembrou “um idoso”.

“Não é futebol! O que eu vi contra o Bayern parecia um idoso jogando”, disparou.

“Como espectador, você quer ver o que o jogador dá ao time e as maneiras como ele contribui para o sucesso da equipe no jogo. Neymar até é tecnicamente bom, mas quantos jogadores temos hoje em dia que são tecnicamente bons e conseguem segurar a bola?”, ironizou.

“Você não é um bom jogador somente por conseguir fazer isso (segurar a bola). Se você não se esforça, então a melhor das técnicas de nada vale. Não adianta também só correr”, completou.

O brasileiro se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo, sofrida no último domingo (19) durante a partida contra o Lille, pelo Campeonato Francês. A tendência é a de ele fique afastado por pelo menos quatro semanas.

Com isso, Neymar perderia a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na Alemanha, no dia 8 de março. Magath deixou nas entrelinhas que um possível desfalque do camisa na partida seria como um ‘reforço’ para o PSG. “Não seria bom para o Bayern”, provocou.