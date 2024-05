Ex-vereador Gabriel Monteiro é denunciado por abuso de poder em instituições de acolhimento

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi novamente denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Rio (MPRJ). Desta vez, ele é acusado de abuso de poder, em crime cometido pelo menos três vezes em 2021, quando invadiu instituições de acolhimento com equipe de filmagem. Há o agravante de que em duas dessas ocasiões Gabriel Monteiro estava acompanhado de homens armados. De acordo com a ação penal, as invasões ocorreram em fevereiro e março de 2021, em instituições que abrigam crianças e adolescentes em situação de risco. O ex-vereador foi para os locais sem aviso prévio e sem autorização da direção, fora do horário de atendimento ao público e em desacordo com as normas da Câmara de Vereadores.

Em uma das invasões, Gabriel Monteiro estava acompanhado de treze homens armados, alguns portando armas longas. Em outra situação, ele invadiu o dormitório onde estavam adolescentes do sexo feminino, sem se preocupar com a privacidade das acolhidas. O MP afirma que o ex-vereador se aproveitou do momento em que funcionários abriram o portão para prestar informações e invadiu os locais. Além da denúncia por abuso de poder, Gabriel Monteiro já foi denunciado por outros crimes, como estupro, perseguição, desacato, importunação e assédio sexual. Ele está preso desde novembro de 2022. Em abril de 2022, o MP obteve uma decisão determinando que uma rede social retirasse do ar um vídeo em que o ex-vereador mantém relações sexuais com uma adolescente de 15 anos.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA