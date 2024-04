Atingiu o total de R$ 35 bilhões; comércio foi o setor líder, com 23,2%, seguido de serviços, com 12,3%

Levantamento mostra que 74% dos anúncios digitais são exibidos em dispositivos móveis, como os smartphones Sérgio Lima/Poder360 – 4.nov.2023

28.abr.2024



O investimento em publicidade digital cresceu 8% em 2023 em relação a 2022, atingindo o total de R$ 35 bilhões. Os dados são de pesquisa da IAB Brasil e da Kantar Ibope Media. Eis a íntegra do levantamento (PDF – 4 MB).

O comércio foi o setor líder no investimento em mídia digital no ano passado, com 23,2%. Foi seguido por serviços (12,3%), mídia (8,4%), financeiro (7,7%) e eletrônicos (6,6%).

“Os números mostram um mercado consolidado. Como sabemos, não haverá retrocesso nas tecnologias para a comunicação. As curvas de adoção já não demonstram picos de euforia, mas um crescimento estruturado e consciente e que entrega resultados.O crescimento dos últimos anos mostra que os meios digitais estão entregando o que as marcas precisam”, disse Cristiane Camargo, CEO do IAB Brasil.

Segundo o monitoramento, a maior parte desses anúncios é exibida em dispositivos móveis (74%), como os smartphones. No que se refere ao canal veiculado, 52% dos investimentos estão em redes sociais, 29% em ferramentas de buscas e 19% em publishers e verticais de informação. Em termos de formato, os vídeos são os líderes (36%), seguidos por imagens (35%) e buscas (29%).

A intenção para 2024 de 92% dos anunciantes é de manter ou aumentar os investimentos em relação ao ano passado.