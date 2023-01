Ex-Vitória, atacante do Brusque sofre convulsão em aquecimento

Ex-jogador do Vitória, o atacante Guilherme Queiróz sofreu uma convulsão enquanto participava do aquecimento para o jogo do Brusque, seu atual clube, contra o Atlético Catarinense, pelo Campeonato Catarinense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na noite de quinta-feira (19).

Guilherme Queiróz caiu no gramado e foi atendido rapidamente pelos médicos que estavam no estádio. Na sequência, ele foi levado em ambulância a um hospital de Florianópolis para realizar exames. De acordo com a assessoria do Brusque, o jogador deixou o estádio acordando e falando algumas palavras.