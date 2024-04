Linn da Quebrada anuncia pausa na carreira para tratar doença. Leia!

Linn da Quebrada revelou, nesta terça-feira (23/4), que dará uma pausa na carreira. Em um comunicado divulgado pela equipe da cantora nas redes sociais, foi informado que ela está com depressão e precisará se afastar para tratar da doença.

“Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar. Nós, Equipe Linn da Quebrada, compartilhamos com vocês a informação de que Lina vai fazer uma pausa em suas próximas atividades profissionais para se dedicar ao tratamento de uma doença que já faz parte de sua vida há algum tempo: a depressão”, começou o texto.

E continuou: “Tem horas que é preciso parar e reconhecer que o caminho mais seguro é entender a dimensão do problema e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada. Contamos com o apoio de vocês durante este período, respeitando sua privacidade e a de sua família e amigues”.

A equipe de Linn da Quebrada pediu compreensão aos fãs e agradeceu. “Pedimos a compressão de todos neste momento, essa luta também é por vocês. Aproveitamos para agradecer todo o carinho e a admiração que fãs e parcerias sempre tiveram por ela, e um desejo para que continuemos vibrando por Lina, que logo logo estará de volta”, disseram.

Em relação aos shows que Linn faria, sua participação acabou cancelada.

“Sobre os shows que estão com vendas abertas neste momento, o aviso é de que eles não contarão com a presença da Lina. Para quem desejar obter reembolso dos ingressos já comprados, por favor, entrar em contato diretamente com as respectivas casas”, encerrou o texto.

Leia o comunicado completo sobre Linn da Quebrada aqui.