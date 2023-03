Exclusivo: ‘Estou sem mandato, mas não aposentado’, diz Bolsonaro às vésperas do retorno ao Brasil

Em entrevista exclusiva ao Pânico, da Jovem Pan News, ex-presidente também confirmou a data de retorno para o Brasil

Jovem Pan News

Ex-presidente participou do programa Pânico, da Jovem Pan News, desta segunda-feira, 27



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que, mesmo sem mandato, não está aposentado e irá se reunir com o partido quando voltar ao Brasil. Em entrevista exclusiva ao programa Pânico, da Jovem Pan News, desta segunda-feira, 27, o ex-presidente falou sobre sua situação, dizendo que, ao lado de sua sigla, irá determinar os próximos passos de sua vida política. “No momento, eu estou sem mandato, mas não estou aposentado. Vou me reunir com o partido e nós vamos ver qual é a nossa estratégia. Não pelo partido, mas pelo país, como nós podemos melhor nos apresentar para o Brasil”, disse Bolsonaro. A declaração foi feita às vésperas do retorno do ex-mandatário ao Brasil. Como a Jovem Pan mostrou, Bolsonaro deverá retornar ao país nesta semana. Durante sua participação no Pânico, o ex-presidente confirmou que deverá chegar em Brasília no começo da manhã de quinta-feira, 30. “Semana passada, antes desse problema que apareceu do plano para sequestrar senador, eu já tinha comprado a passagem para quarta-feira à noite com previsão de pousar 7h15 de quinta-feira em Brasília”, afirmou o ex-mandatário.

Em outro momento, Bolsonaro falou sobre novas lideranças na política brasileira, dizendo que não tem “ambição” pelo poder e que seu principal legado foi gerar o interesse pela política na população. “Eu não tenho ambição pelo poder. […] Nós colaboramos com várias lideranças no Brasil. Outras estão mais adormecidas, mas indo muito bem. Tem muito jovem que fala de política muito bem. Eu sempre conversei, nos tempos de Brasil e aqui também, com moleques de 12 anos de idade que falam de política como muito adulto não conhece. Então eu acho que nós plantamos um legado de muita gente se interessar por política. Agora o pessoal está vendo o que está em jogo”, disse Bolsonaro. Por fim, o ex-mandatário disse que está acompanhando as notícias do país e que tudo indica que o Brasil está entrando em um buraco do qual “pode ser difícil de sair”. “A gente está vendo que, lamentavelmente, estamos entrando em um buraco que pode ser difícil de sair. Chega no ponto de uma Venezuela da vida, você não sai mais”, afirmou Bolsonaro.

