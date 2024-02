Exclusivo! Ex-BBB Maycon alfineta Thaís Fersoza: “Falta competência”

Nesta terça-feira (28/2), a coluna Fábia Oliveira bateu um papo exclusivo com o ex-BBB Maycon Cosmer, após sua esposa, Franciane de Souza, detonar o modo como Thaís Fersoza conduz o Rede BBB, programa que entrevista o eliminado da semana do reality show da TV Globo. A moça confrontou a apresentadora, que segundo ela, foi ríspida com o marido, do time Pipoca, ao contrário da atitude que teve com Rodriguinho, que era do time Camarote.

“Recentemente, ficamos surpresos com suas palavras durante a eliminação do meu esposo, #tiadamerenda. Hoje, ao vê-la sem palavras para ouvir o outro, refleti sobre a importância da empatia e do respeito mútuo. Espero que, na próxima vida, todos possamos expressar nossas opiniões com gentileza mútua”, comentou a moça numa publicação da atriz, onde dizia que a atração tem um roteiro a ser seguido.

Francine destacou que Maycon foi humilhado pela atriz e que o o processo de superação após a eliminação não é simples e o “tia da merenda” reforçou, revelando que ainda está psicologicamente abalado, sendo acompanhado por médicos disponibilizados pelo reality show da TV Globo.

O que você achou do comportamento da Thaís com o Rodriguinho?

Eu achei que ela deveria ter esse comportamento com qualquer outro ser humano no lugar de apresentadora, afinal, é esse o posto que ela ocupa. Porém, como ela não cursou jornalismo, não tem as premissas de isenção e não deve ter buscado essa informação. A gente não pode culpá-la de não buscar conhecimento e ficar apenas ouvindo ordens.

Você se sentiu atacado quando participou do quadro?

COM CERTEZA, ela muda a postura dela na poltrona. Ela assume uma posição de ataque e colocou falas que eu não pronunciei como sendo minhas. “Eu no meu lugar de fala, posso te dizer que, mulher usa o que ela quiser…” . Eu não falei que a pessoa não pode usar, eu não disse que ela fez para me provocar, eu estava falando sobre recortes errados que poderiam e foram feitos a meu respeito, eu estava defendendo um casamento de 15 anos desse mundo cruel chamado internet.

Sua esposa se manifestou nas redes sociais. Por que você não falou nada a respeito?

O que eu tenho passado desde o fatídico momento em que eles editaram as minhas posições na casa e recortaram em 15’ um ser humano de 36 anos, é ruim, machuca e causa danos. A começar pela Thaís que, provavelmente, nem o programa em que eu participei se deu o deleite de assistir, pois a mesma parece ter visto apenas os julgamentos da internet e recortou como sendo verdade.

Thaís se manifestou falando que se trata de um roteiro. Você acredita nisso?

Eu sou jornalista, eu estive no programa, eu li o que eles leram na minha vez. Atacar pessoas não faz parte do roteiro, eu sou contrário dela, estudei jornalismo e escolhi e ser a tia da merenda, ela está agarrando uma oportunidade da qual estar óbvio lhe faltar competência para tanto.

O que falaria para Thaís, caso encontrasse com ela agora?

Manda um abraço ao Joaquim Lopes. Ferir. É isso que a gente faz quando está ferido.

Como foi para você ser o primeiro eliminado do programa? Ficou o estigma?

Eu realizei o sonho impossível da minha vida, 90% dos ataques recebidos vem de gente que sonha, mas nunca passou em nenhuma etapa. Continuo vivendo este sonho e o “impossível”.

Após a eliminação, você voltou para a escola onde trabalhava? Se sim, como as crianças reagiram. Se não, já está em outro trabalho?

Não voltei, permanecemos à disposição da emissora e praticamente não podemos voltar as funções. Dependemos dela para fechar novos negócios.

Como está a vida após o programa? O que mudou?

A minha vida financeira e psicológica mudou muito, ambas para pior. A emissora está me dando suporte com médicos, já a financeira está um caos.

Está acompanhando o BBB24? Para quem está torcendo?

Eu desconheço os seres humanos que residem lá ainda, ninguém é o que o outro diz que você é, eles são recortados, mutados, enviesados, das mais diversas formas para o bem e para o mal. Ontem [terça-feira, 27/2], antes do Rodrigo sair, lhe desenharam um ser humano feliz e de fácil convivência já sabendo que ele iria sair, porém por 50 dias recortaram outro ser humano.

Acredita que vai ter contato com alguém após o término do reality?

Creio que não, não estou vendo este esforço da parte dos demais, já sofri demais por isto, sei de outros que também estão sofrendo e nossas trocas estão neste lugar de dor, quando ocorre.

As pessoas na rua te chamam de “tia da merenda”? Você se incomoda?

Eu amo! “Tia da merenda” é um título que eu vou carregar para o resto da vida, é o meu melhor troféu. Eu sou formado em História e Jornalismo, porém escolhi ser o “tia da merenda”. Esse nome tem afeto, acolhimento, responsabilidade.